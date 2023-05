Vélez, rival de López Miras en Murcia, defiende "las desaladoras" de Narbona: "Rajoy no trajo una gota"

El número 28 jugará un papel clave en el futuro político del compañero Pepe, como le gusta al candidato del Partido Socialista en la Región de Murcia que le llamen.

El 28 de mayo José Vélez se medirá en las urnas a Fernando López Miras y el 28 de junio tendrá que declarar, en calidad de investigado, por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de hasta 250.000 euros en festejos taurinos celebrados en Calasparra, localidad en la que ejerció como alcalde de 2014 a 2020.

Usted ha sido concejal, alcalde, delegado del Gobierno y ahora candidato a la presidencia de la Región de Murcia. ¿Cree que este es su último servicio para el Partido Socialista?

Para el PSOE nunca habrá un último servicio, eso será cuando me muera. Yo siempre estaré en el puesto que me corresponda o simplemente de militante de base. Seguiré trabajando por mi partido y por la Región de Murcia para mejorarla y seguiré haciéndolo desde el puesto donde me pongan mis compañeros. Y si es de militante de base, seguiré aportando lo que humildemente pueda hacer para cambiar la Región de Murcia. Desde luego, solo dejaré de aportar a mi partido cuando me muera, no antes.

Tras 24 años enlazando derrotas en las urnas, el PSOE de Diego Conesa logró imponerse en las autonómicas de 2019, al PP de Fernando López Miras, pero un pacto del PP con Cs les dejó sin la llave del Palacio de San Esteban. ¿Es una misión imposible reeditar aquella victoria de Conesa?

Es una misión muy posible y va a suceder. Hace cuatro años nos daban 13 diputados y sacamos 17. Ahora, conmigo nos dan 15 y a lo mejor estamos en 20, mientras que el Partido Popular está decreciendo clarísimamente y es fácil de percibirlo. Nosotros hemos hecho nuestras encuestas y sabemos que es cierto lo que estoy diciendo. Este sábado, en el mitin del Pabellón Príncipe de Asturias que ofrecí con Pedro Sánchez se vio la diferencia de las ganas que tienen los ciudadanos de que cambie el Gobierno de la Región de Murcia, para que haya un gobierno serio y que respete a la gente.

La sociedad murciana nos está pidiendo que demos un paso adelante y que gobernemos la Región de Murcia con seriedad. Estoy convencidísimo de que el día 28 vamos a gobernar esta comunidad autónoma. Lo que pasó el sábado en el Pabellón Príncipe de Asturias, en contraposición con lo que ocurrió con el PP en ese mismo lugar, nos dice, claramente, la ilusión que hay en la gente para que se produzca un cambio el próximo 28 de mayo.

El PSOE no acudió a la presentación del último barómetro de primavera porque está molesto con los datos que refleja el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública. ¿Se podría decir que el CEMOP de la Región de Murcia con el PP es lo mismo que el CIS de Tezanos con el PSOE?

Está claro que el Partido Popular juega mediáticamente con sus propias encuestas [CEMOP] y las aprovecha para su beneficio, pero la ciudadanía no tiene esa percepción. Lo del CIS de Tezanos con el PSOE está clarísimo: ha acertado en la inmensa mayoría de ocasiones. En cambio, el CEMOP dijo en 2019 que íbamos a sacar 13 diputados y semanas después sacamos 19, pero es que además, el codirector del CEMOP [Ismael Crespo] ha dicho que "con dos encuestas más, no necesitamos ir a votar en mayo". Creo que eso contesta a la pregunta que usted me ha hecho.

Ismael Crespo, codirector del CEMOP, y el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo

¿Considera que debería dimitir Ismael Crespo como codirector del CEMOP por esa valoración electoral?

Hay una cosa evidente, si yo hubiese hecho algo en ese sentido, desde luego me tendría que haber ido. Eso que dijo es una falta de respeto para la democracia, para la ciudadanía, para el resto de partidos y para quien le ha contratado: el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. Supongo que Castillo debería haber adoptado alguna medida al respecto sobre esa frase que dijo el codirector del CEMOP, pero no ha pasado nada al respecto, así que imagino que Castillo tendrá sus razones.

¿Tiene miedo de que los ciudadanos encaren el 28-M en clave nacional, como un plebiscito al Gobierno central?

- Los murcianos tienen la suficiente madurez democrática y saben perfectamente que estamos decidiendo quién queremos que gobierne la Región de Murcia. Otra cosa es que el Partido Popular esté intentando llevar el debate a lo nacional, para tapar las vergüenzas de la inexistente gestión de Fernando López Miras durante cuatro años de legislatura.

¿Cuántos diputados va a sacar el PSOE según sus encuestas?

Estoy convencido de que vamos a estar más cerca de 20 diputados que de 17. Es más, aún me atrevería a decir que tal y como estoy viendo el incremento que estamos teniendo en las últimas semanas y cómo decrece el Partido Popular, lo cierto es que podríamos encontrarnos con sorpresas muy importantes en la Región de Murcia el 28 de mayo.

Con 20 diputados se queda a tres de la mayoría absoluta en la Asamblea Regional. ¿Se ve gobernando con Podemos?

Me veo gobernando en solitario, con el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de esta región.

El compañero Pepe en una imagen de la precampaña electoral.

¿El estar citado a declarar el próximo 28 de junio por los delitos de prevaricación administrativa y malversación en festejos taurinos cree que le puede restar votos en las urnas?

Es evidente que no. La ciudadanía lleva años viendo las denuncias indiscriminadas que está haciendo la oposición de mi pueblo y de una manera especial: el PP de Calasparra. Dos de los denunciantes, los hermanos Carlos Alajarín y Jesús Alajarín, se fueron del PP a Ciudadanos, y seguían denunciándome, y ahora han vuelto al Partido Popular porque siguen juntos denunciándome. Hay una cosa clara, me han puesto decenas de denuncias por vía civil, penal y contencioso-administrativa, y lo he ganado todo.

Desde 2014, cuando llegué a la alcaldía de Calasparra no he dejado de estar investigado ni un solo día porque en cuanto el juez me daba la razón en un caso, ya habían puesto otra denuncia. Cada vez que gano una denuncia, me ponen otra y así: decenas y decenas de veces. El PP solo me denuncia para decir que estoy denunciado, pero nunca me han condenado.

En cambio, el PP ya tiene un presidente condenado a tres años de prisión y diecisiete de inhabilitación [Pedro Antonio Sánchez], otro que va a ser juzgado, con una petición de once años de cárcel [Ramón Luis Valcárcel] y el presidente actual, Fernando López Miras, fue declarado tránsfuga y eso es corrupción. Además, López Miras está denunciado por incumplir la ley de Transparencia y ese tema que está en los tribunales se pasa por alto.

Lo importante es que en el PP son condenados y a mí no me han condenado ni me van a condenar. El PP tiene un problema: me podrá denunciar y decir que estoy investigado mientras que no lo archiven, pero cuando uno tiene las manos limpias, pasan los años y lo gana todo. Pero de qué sirve ganarlo todo en los tribunales, de qué sirve que tengamos manifestaciones continuas de la Marea Blanca, por la sanidad; de la Marea Verde, por la educación, y de la ILP, por la crisis ambiental del Mar Menor, de qué sirve si luego no vamos a las urnas a cambiar este ineficaz Gobierno regional.

El PSOE siempre ha sido muy crítico con los casos de corrupción del PP. ¿Cómo justifica ahora el PSOE llegar a las elecciones con un candidato investigado? ¿Dónde está la línea roja?

La línea roja está en las tramas de corrupción de aquellos que han sido condenados. El Partido Popular tiene un presidente condenado y otro con un juicio oral abierto y la diferencia es que a mí: no me han condenado. Además, todas las denuncias las he ganado. Poner una denuncia es fácil, solo hay que justificarla bien para que abran el tema. El señor López Miras tiene una denuncia, pero lo que pasa es que de momento no ha hablado el tribunal y la verdad es que me sorprende que no se haya producido ninguna resolución desde que le denunció el Consejo de la Transparencia.

El líder del PSOE, José Vélez, en su etapa de alcalde de Calasparra y presidente de la plaza de toros de la Caverina, en octubre de 2015, durante la primera tertulia mensual de la Feria Taurina del Arroz.

Entonces, ¿usted no malversó 250.000 euros en festejos taurinos en su época de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra?

No hay malversación. Es una denuncia por trámites administrativos, pero no hay ningún incumplimiento de norma, lo que ocurre es que el abogado que presenta la denuncia, Juan Rigabert, va en las listas del PP de Calasparra y también se ha personado en el caso el Partido Popular de la Región de Murcia para tenerme como investigado durante la campaña electoral.

El visto bueno al Plan del Tajo por parte del Gobierno central de PSOE y Podemos, provocará en 2027 un recorte al Trasvase Tajo-Segura. ¿Con ese precedente cómo convence un socialista murciano a un agricultor para que le vote?

Pidiéndole que se detenga un momento a reflexionar. En estos años: ¿Quién ha hecho alguna infraestructura para que le llegue agua a los agricultores? ¿Qué hizo el PP? Muchas pancartas de 'agua para todos', muchos recursos al Tribunal Supremo y muchas manifestaciones, pero qué ha ejecutado: la desaladora de Escombreras que trae más ruina a esta región.

En cambio, el Gobierno de España cuando ha estado dirigido por el PSOE ha puesto en marcha la inmensa mayoría de las desaladoras que ahora nos abastecen y está invirtiendo como nunca jamás, para ampliar la capacidad actual de desalación.

Cuando terminen las obras en las desaladoras, produciremos más de 140 hectómetros cúbicos anuales, y si los caudales ecológicos del Plan del Tajo, se elevan de 6 a 8,65 metros cúbicos por segundo, podría suponer en el peor de los casos, una disminución de 104 hectómetros cúbicos anuales en el trasvase. Si al final tenemos 140 hectómetros de desalación, lo cierto es que habremos ganado 36 hectómetros de agua disponible en el peor de los casos.

¿Considera que el Trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad con el cambio climático y los episodios de sequía cada vez más fuertes que sufre el Levante español?

Eso nos lo dirá el cambio climático. Nosotros lo que sí sabemos es que el trasvase es irrenunciable para el PSOE, pero también sabemos que el cambio climático está aquí y está haciendo que se produzcan menos lluvias y eso son datos objetivos. También sabemos que hay un Gobierno regional que no hace nada, que solo pone pancartas de 'agua para todos', presenta recursos en el Tribunal Supremo que no dan una gota de agua y que ha hecho una desaladora en Escombreras que a los murcianos les va a costar más de 600 millones de euros. Ellos viven de la mentira y no quieren un cara a cara conmigo, sobre agua, porque saben que se la caerá el castillo de naipes.

El PP no ha hecho absolutamente nada con el agua en 28 años, solo la desaladora de Escombreras que le costará a los murcianos 600 millones de euros y la cantidad de cosas que podríamos hacer en sanidad, educación, en política social y en infraestructuras. Lo primero que vamos a hacer cuando gobernemos es solucionar el agua para siempre para nuestros agricultores, ganaderos e industriales, y para beber, con el objetivo de que no se repita lo que ocurrió con Mariano Rajoy: once meses sin ver una gota del trasvase.

De no ser por las desaladoras que impulsó Cristina Narbona: hubiese sido un caos Murcia. Por eso, el Gobierno de España invierte 3.000 millones, de los que 600 millones son para desalación: ampliando la capacidad de nuestras desaladoras, interconectándolas para abarcar más terreno y habilitando plantas fotovoltaicas para reducir el coste de la energía para que el precio sea menor de 0,34 céntimos por metro cúbico para siempre.

Pepe Vélez y Pedro Sánchez, este sábado, en el mitin en el que abarrotaron el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. Marcial Guillén / EFE

Usted hizo amistad con el presidente, Pedro Sánchez, durante las primarias para recuperar la secretaría general del PSOE en las que se enfrentó a Susana Díaz. De hecho, en su libro Manual de Resistencia, Sánchez le menciona. ¿Cómo es en las distancias cortas el jefe del Ejecutivo central cuando solo es Pedro?

Es una excelente persona que se preocupa por los más débiles. Es una persona de palabra que cumple sus compromisos y que es amigo de sus amigos. No le puedo contar anécdotas con él porque eso pertenece a la esfera más personal, pero lo que sí vi en ese momento, era a un hombre comprometido, que pensaba en resolver los problemas de la gente y que no estaba luchando por recuperar el poder del PSOE, sino por mejorar la vida de las personas, especialmente de los que menos tienen. Eso fue lo que me motivó para trabajar con él para que pudiésemos recuperar la fortaleza del Partido Socialista que poco después nos llevó a gobernar este país.

Es el mejor presidente que podemos haber tenido en estos cuatro años tan duros, con una pandemia, el volcán de La Palma y la guerra en Ucrania. Solo tenemos que comparar la gestión de este Gobierno con los ERTEs, para que no se perdiesen 3 millones de empleos, la subida del salario mínimo interprofesional, a 1.080 euros, o el ingreso mínimo vital, frente a lo que hizo el PP en la última crisis económica: dejar a la gente en paro y sin casa.

En aquella época en la que Pedro Sánchez se recorrió España en las primarias, también hizo amistad con Diego Conesa, el entonces alcalde de Alhama de Murcia que le hospedó en su casa y que tiempo después lideró al PSOE murciano en la victoria electoral de 2019. ¿Tiene pensado repescar a Diego Conesa si gana las elecciones autonómicas después de que dimitiese como secretario general por la fallida moción de censura con Ciudadanos?

Diego es un compañero que ahora está trabajando como militante para que el PSOE siga avanzando, así que aquí no se repesca a nadie porque no hemos echado a nadie. No es lo mismo que lo que le ocurre al Partido Popular, al que se le están yendo a Vox y luego intenta repescar a alguien de Ciudadanos. Hay una lucha continua entre PP y Vox, por quitarse gente el uno al otro. Al fin y al cabo: PP y Vox son lo mismo, así que la gente se está pasando de un lado a otro de manera continúa.

¿Qué opina de la acusación de Fernando López Miras a Pedro Sánchez de que ha copiado el aval de vivienda para jóvenes porque el Gobierno de la Región de Murcia lo puso en marcha hace más de dos años y medio y ya se han concedido unos 400?

Este hombre es tan torpe que cuando quiere hablar a su favor, se pega un tiro en el pie. Murcia es la región que más jóvenes tiene de media a nivel nacional y en dos años y medio, López Miras solo ha hecho 400 expedientes para avalar a jóvenes en la compra de una vivienda. Vergüenza le debería de dar con ese historial, criticar al Gobierno de España por poner un plan que beneficiará a miles de jóvenes murcianos.

López Miras tendría que estar satisfecho. Si yo fuese presidente, estaría agradecido de que se pongan en marcha estos planes: si yo tengo un plan autonómico de avales y el Gobierno de España pone otro plan, mejor que mejor. Aquí, lo importante es que nuestros jóvenes tengan las máximas facilidades para comprar una vivienda. No se puede uno enfadar por eso, lo que es vergonzoso es que lo critique dejando patente su inoperancia y falta de gestión en materia de vivienda.

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, compareciendo ante los medios, en enero de 2021, tras destaparse que se había saltado el calendario de vacunación contra el Covid. Efe

Plantear una moción de censura, en plena pandemia, tras el escándalo de la vacunación del consejero de Salud, Manuel Villegas: ¿Fue una estrategia correcta o errónea?

Si uno se salta las listas de espera para vacunarse, cuando están falleciendo miles de personas, y se las salta aprovechándose de que está en el Gobierno regional, y también hay que mirar para otro lado en esas condiciones, con la situación de corrupción que tiene la Región de Murcia, si con esa situación vemos como se saltan las listas y se vacunan con personas mayores muriendo, y tenemos que mirar para otro lado: ¿Qué región queremos si el Partido Socialista que era el ganador de las elecciones llega a mirar para otro lado en esa situación? Si llegamos a mirar para otro lado, habríamos sido cómplices de la corrupción del Partido Popular.

El AVE que enlaza Murcia con Madrid está acaparando las quejas de los usuarios por el precio de sus billetes, de hasta 110 euros, y un tiempo de desplazamiento de 3 horas y 30 minutos. ¿Cómo solventará el decepcionante estreno de la Alta Velocidad?

El que más está tratando de mediatizar las críticas es el propio Gobierno de regional del PP. Precisamente, los culpables de que el AVE vaya por Alicante y Cuenca porque lo pactó el Partido Popular cuando estaba gobernando en Murcia y en la Moncloa. El Gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido cumplir con la ciudadanía: le pidieron que la Alta Velocidad llegase soterrada y así ha sido. Una vez que lo tenemos, es verdad que hay que seguir mejorando, pero de tener el AVE, a no tenerlo, es donde está la cuestión.

Hace unos años no podíamos hablar ni de precios ni de frecuencias: ahora ya podemos hacerlo, así que el avance es significativo. Esta comunidad ha tenido durante muchos años gobiernos del PP que coincidieron con el PP en la Moncloa y nunca hicieron nada. Lo prometieron todo y no hicieron nada. Ahora tenemos un Gobierno que cumple su palabra, escuchando a la ciudadanía y no me cabe la menor duda de que Renfe está trabajando en mejorar las frecuencias. También hay que mejorar el precio de los viajes y eso se puede hacer cuando ya está hecha la infraestructura.

Además, el Gobierno está trabajando en que tengamos los cercanías más modernos de España. No cabe duda de que esas obras ocasionan problemas y pido disculpas por las molestias, pero es fundamental sacar adelante esta infraestructura, para mejorar el cercanías y llevar el AVE a Cartagena y Lorca, para enlazar con el Corredor Mediterráneo. Este proyecto lo está ejecutando el Gobierno de España y si el Partido Popular de López Miras tuviese un poco de dignidad, no criticaría a un gobierno que trae infraestructuras y que más dinero invierte en esta comunidad en toda su historia.

En el PP son capaces de engañar de cualquier forma a la ciudadanía para rascar un puñado de votos. Al PP no le importa la gente ni la Región de Murcia: solo le importan las urnas. Me parece vergonzoso, ellos critican ahora el AVE, cuando lo pactaron por Cuenca y Alicante, en vez de hacer el trayecto por Albacete.

Estreno de la nueva del AVE Murcia-Madrid en la Estación del Carmen.

¿Cuáles son los dos pilares de su programa electoral?

Murcia está a la cola de todos los marcadores de progreso y la verdad es que uno no puede quedarse solo con dos pilares. Estamos trabajando con las organizaciones para adoptar un compromiso social para sacar a esta comunidad del pozo donde nos han metido los sucesivos gobiernos del PP. Tenemos 1.000 propuestas para que esta autonomía pueda avanzar, a través de los nueve pilares de nuestro programa: Cultura, Educación, Sanidad, Juventud, Empleo, Mar Menor y Sostenibilidad, Igualdad, Transparencia y Regeneración Democrática, Pobreza y Desigualdad.

Es un proceso necesario para sacar a esta región de la situación dramática en la que se encuentra. El PP lleva sin hacer nada toda la legislatura y al llegar la campaña desempolva todos los proyectos que nos presentó hace 4 años, 8 años, 16 años, incluso 20 años, como la autovía para conectar Lorca con Caravaca de la Cruz. Y así, podríamos estar hablando de infinidad de infraestructuras. Yo digo que el Gobierno de López Miras ha iniciado la legislatura, a la misma vez que yo he comenzado la campaña electoral.

¿Qué iniciativas concretas pondría en marcha para el Mar Menor un Gobierno regional liderado por el PSOE?

La iniciativa fundamental sería cumplir la ley del Mar Menor. Esa medida es estrictamente necesaria: tras 28 años del PP envenenando la laguna con su inacción. Es necesario cumplir esa ley porque el Gobierno regional no la ha cumplido. Lo segundo que haremos será poner en marcha el plan de ordenación de la cuenca vertiente del Mar Menor porque es una obligación que incluye esa ley y Fernando López Miras tampoco ha cumplido ese plan.

A la misma vez, trabajaremos junto al Gobierno de España, sea cual sea su color, porque para salvar la laguna tenemos que colaborar entre las administraciones. El Gobierno de España va a invertir 484 millones de euros en una crisis ambiental que todos sabemos que es culpa del Ejecutivo de López Miras porque tiene la inmensa mayoría de competencias en ese espacio. Podíamos estar hablando de una proporción de 90 a 10, entre la Administración regional y central, y no estaríamos engañando a nadie.

A pesar de esas competencias, es el Gobierno de España el que está invirtiendo en salvar la laguna, mientras que el PP en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 ha presupuestado 159,5 millones de euros para el Mar Menor, pero solo ha ejecutado 39,5 millones de euros. Es decir, que han dejado de ejecutar 120 millones y solo han invertido 39 millones en rotondas, carreteras y en mejorar algunas plazas y vías de comunicación.

Tatjana Zdanoka, presidenta de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en febrero de 2022, durante su inspección al Mar Menor para evaluar su crisis ambiental. Badía

¿Tienen previsto reducir la superficie cultivada actualmente en el Campo de Cartagena para rebajar el impacto en el Mar Menor?

Lo que tenemos previsto es que no exista un solo centímetro de cultivos ilegales y ahí está trabajando muy bien la Confederación Hidrográfica del Segura. La cantidad exacta de hectáreas de regadío ilegal asciende a 7.913. Se está haciendo un gran trabajo desde la Confederación, con poca colaboración del Gobierno de la Región de Murcia. Así que lo que debemos seguir haciendo es trabajar para que no quede una hectárea ilegal de terreno. El camino es cumplir la ley y dejar los cultivos que sean legales.

En junio de 2022, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no descartó la idea de la biprovincialidad. ¿Qué opina usted de convertir Cartagena en la segunda provincia de esta comunidad autónoma?

- Todos sabemos que para que eso suceda debería de haber implicado más de un municipio en esa petición y si se da el caso en un futuro: ¿Por qué no? Si hay más de un municipio con ese interés, habrá que estudiarlo y valorarlo. Lo tengo claro: no tengo un 'no' absoluto como respuesta.

Por supuesto, se haría lo mejor para la Región de Murcia y para esos municipios que lo solicitasen, pero ahora mismo, nuestro estatuto de autonomía habla de la comarcalización y el Gobierno de López Miras, bien se podría haber puesto a trabajar en la comarcalización de nuestra región, en vez de dejar de lado todo. El 29 de mayo nos pondremos a trabajar en la comarcalización de nuestra región y si en un futuro, varios municipios piden la provincia de Cartagena, nosotros lo estudiaríamos.

Sigue los temas que te interesan