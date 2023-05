El PSOE, impotente ante la presencia de asesinos de ETA en las listas de Bildu: "Mejor votos que balas"

En el PSOE no ha sentado nada bien que Bildu tenga a etarras condenados, algunos con delitos de sangre, en sus listas para el próximo 28-M. Sin embargo, admiten que no se puede hacer nada al respecto con cierta sensación de impotencia. "Si la ley dice que pueden ir, es inevitable que cualquier ciudadano del país pueda presentarse", reconoce un diputado. "Mejor votos que balas", añade resignado.

Este martes, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) dio a conocer que en las listas de EH Bildu para las elecciones del 28 de mayo en País Vasco y Navarra había 44 condenados por pertenecer o colaborar con la banda terrorista ETA. Siete de ellos participaron directamente en asesinatos y algunos se presentan en los mismos pueblos donde cometieron los delitos y bajo los alias que usaban en la organización.

El PSOE es un partido que ha engrosado con 12 personas la larga lista de asesinados por ETA y uno de sus principales orgullos es que fue un actor clave en el fin de la banda –ETA cesó la actividad armada en 2011, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–. Por eso, este tipo de gestos de sus socios parlamentarios sientan en algunos sectores del socialismo como un jarro de agua fría.

[Bildu presenta a dos etarras como candidatos en los pueblos en los que asesinaron a sus víctimas]

"Preferiría que no tuvieran delitos de sangre, la verdad", dice otra voz del partido. "No sienta nada bien. Además, es difícil de justificar que pactemos con ellos cuando se ven estas cosas. Pero no hay otra, es perfectamente legal y, en parte, es lo que les pedíamos, que dejaran las armas y participaran en el sistema democrático", añade otro diputado.

Esa inquietud sólo la reconocen de puertas para adentro. Fuera es distinto. Prácticamente ningún cargo del PSOE ni del ala socialista del Gobierno quiso hacer comentarios este miércoles en el Congreso de los Diputados. Sólo Patxi López, portavoz en la Cámara Baja, reconoció que no le gustaba "nada", aunque eludió decir más al respecto.

Los ministros que acudieron al Congreso para la sesión de control optaron por esquivar a la prensa. Teresa Ribera habló vagamente de las medidas contra la sequía que se aprueban este jueves y, cuando se le preguntó por ETA, dijo que tenía que entrar al pleno porque se le hacía tarde.

La ministra portavoz Isabel Rodríguez salió literalmente corriendo y ningún miembro del Ejecutivo participó en los tradicionales corrillos en los que se comenta de forma más distendida la actualidad.

[Gamarra echa en cara a Sánchez que Bildu lleve a 44 etarras en sus listas y el presidente elude contestar]

Sólo se habló desde el sector de Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha detenido a hablar del asunto y ha pedido "máximo respeto" a la legalidad vigente y ha dicho que Bildu "es un partido democrático que elige sus listas".

"Aquí hay dos cosas", comentan desde el entorno de un destacado barón socialista. "La primera, es si es legal. Eso lo tiene que decidir la Junta Electoral y si han cumplido sus delitos y tienen derecho a presentarse, no podemos decir nada. Pero lo que nos molesta es la segunda, la política de pactos que tiene el Gobierno con la gente que hace esto", añaden.

"En el café y el grupo parlamentario lo que hemos estado hablando es que siempre se ha luchado por el fin de ETA y por que formen parte de la vida democrática", añade otro diputado. "Los compañeros de País Vasco sí que lo están llevando con más dureza, pero al final la única opción que nos queda es que, aunque sea duro, forme parte de la normalidad democrática", apuntala.

Desde el PSOE en País Vasco reconocen, también, que esto es "el día a día". "Cada vez que hay elecciones, ya sean autonómicas o municipales, nos encontramos con casos de gente que ha estado en la banda de alguna u otra forma", comentan desde la formación. Acusan, eso sí, al PP de "agitar" estos asuntos cada vez que se producen y recuerdan: "nosotros también fuimos víctimas, pero la democracia les derrotó".

