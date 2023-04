Echenique calienta la campaña de Yolanda: dice que Iglesias supeditó su liderazgo a unas primarias

Podemos prosigue su ataque contra Yolanda Díaz. El partido no ha encajado bien que la vicepresidenta segunda del Gobierno haya aprovechado su notoriedad pública para crear una plataforma política propia, Sumar, con la que presentarse a las elecciones generales, y desde Podemos están dejando claro que no habrá tregua hasta que se celebren esos comicios previstos para final de este año.

El último dardo ha llegado desde el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ha negado que Díaz fuese elegida directamente por el entonces líder de la formación, Pablo Iglesias. Echenique ha subrayado que Iglesias es "un demócrata", también en lo concerniente a la toma de decisiones internas en el partido.

Al respecto, ha afirmado que el también exvicepresidente del Gobierno pidió apoyo para ella como futura cabeza de cartel electoral, algo que debería ser refrendado por la militancia de los diferentes partidos si así lo votan en primarias.

Literalmente, lo que dijo Pablo Iglesias en un vídeo el 15 de marzo de 2021 tras anunciar su salida del Ejecutivo fue que los militantes de Podemos debían "animar y apoyar a Yolanda para que ella, si así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer presidenta de España". El líder morado calificaba entonces a Díaz como "la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país".

Sin embargo, esta visión tan 'democrática' de la sucesión no es la que ha difundido Díaz en las últimas semanas. En la entrevista concedida al programa 'Lo de Évole', la líder de Sumar acusó a Iglesias de "machista" -al igual que a Pedro Sánchez-, y tildó de "falta de respeto" la designación 'a dedo'. "Sabía que lo que hizo no es correcto, tanto es así que lo está matizando ahora. No se respeta a la organización política ni a mí. Creo que no es bonito", añadió.

[El programa de Yolanda Díaz: subir más impuestos y "limitar la condición mercantil del trabajo"]

El propio Iglesias no tardó en salir al paso. Se mostró decepcionado con las declaraciones de Yolanda Díaz, que han generado "dolor", "cabreo y "tristeza" en la formación morada, y se preguntó "en qué ayuda esta ensalada de hostias" a la izquierda de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Enfrentamiento al alza

Pese a que el Sumar de Yolanda Díaz no se presentará a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, las acusaciones cruzadas han ido en aumento en las últimas semanas, especialmente después de la declaración oficial de su intención de presentarse a las elecciones generales de final de año.

Tanto desde Podemos como desde Sumar, las declaraciones públicas de los respectivos líderes subrayan la necesidad de llegar a un punto de encuentro, a un acuerdo, para concurrir juntos a los comicios que decidirán la próxima presidencia de España, especialmente teniendo en cuenta que el sistema electoral actual penaliza sobremanera la división del voto. Pero las peticiones de paz y armonía contrastan con los ataques constantes.

El propio Echenique y la ministra de Igualdad, Irene Montero, exigían este sábado a Díaz que respaldase a los candidatos de Podemos en las municipales, al seguir estando ligada a la formación morada. Esto, sin embargo, supondría hacer campaña contra buena parte de los apoyos regionales con los que la vicepresidenta cuenta para su candidatura, como Más Madrid y Compromís. En la entrevista en 'La Sexta' ya sugirió que su voto iría para Mónica García.

De hecho, Díaz estudia hacer campaña en las autonómicas y municipales solo en los casos en que las formaciones a la izquierda del PSOE concurran en una sola papeleta, lo que no es el caso de Madrid ni Valencia. Sí prevé hacerlo en territorios como País Vasco, Extremadura y Navarra, si bien no se espera que coincida en actos con sus compañeras de gabinete Irene Montero e Ione Belarra.

Sigue los temas que te interesan