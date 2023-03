Aumenta la presión sobre Sánchez para cesar a 'Pam' por jalear a las que pedían el aborto de Abascal

No sólo los partidos de la oposición, también varias voces del Gobierno y sus socios, han considerado inaceptable la última polémica protagonizada por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, quien difundió en sus redes un vídeo en el que varias chicas coreaban durante la manifestación del 8-M: "Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, decidió proteger a su número 2 el pasado mes de enero, cuando se mofó públicamente de las excarcelaciones de violadores provocadas por la entrada en vigor de la Ley del sólo sí es sí. "De los creadores de ‘Las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas' llega... ¡Los violadores a la calle! ¡Miles, oleadas!", bromeó entre risas en un acto de partido. Más de 70 violadores han salido de prisión en los últimos meses gracias a la Ley impulsada por Irene Montero, y más de 750 han visto rebajada su condena. [Vox exige el cese de 'Pam' por su vídeo: "Qué pena me da que la madre de Abascal no abortara"] Ahora, Ángela Rodríguez Pam ha dado un paso más al sugerir que desearía la muerte de un rival político, el líder de Vox Santiago Abascal, o en el mejor de los casos que nunca hubiera nacido. Y esta vez, la nueva provocación de la secretaria de Estado también ha provocado críticas en el propio Gobierno. La vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño ha considerado "totalmente inadecuado" el gesto de Rodríguez Pam y ha pedido a los miembros del Ejecutivo "no alimentar la crispación" y "bajar el tono de la conversación". El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que "no comparte" el vídeo difundido por Pam, aunque ha reducido lo ocurrido a "una anécdota más o menos afortunada". Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lo ha considerado un "error" y una "ofensa a la inteligencia". También se ha mostrado crítico uno de los socios del gobierno, el candidato de Compromís Joan Baldoví, quien ha considerado que "hay cosas que no se deben subir a redes sociales y no hay que incrementar más esta tensión". "En política haríamos bien en rebajar tensiones y buscar un objetivo: llegar al final de la legislatura con la mayor paz posible y aprobando leyes", ha apostillado. Santiago Abascal conversa, este jueves en el Congreso, con Inés Arrimada y Guillermo Díaz. EFE Vox ha exigido este jueves al presidente que cese de forma inmediata a la número 2 de Irene Montero: "Queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato. En caso contrario", ha advertido, "usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar". El propio Santiago Abascal ha intentado ironizar luego con lo que ha ocurrido: "Está muy bien que el Gobierno nos desee la muerte y que lo reconozca en público. Es muy útil para que los ciudadanos sepan qué tipo de Gobierno tenemos". El presidente de Vox ha recibido las muestras de solidaridad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y de otros dirigentes políticos. "Lo he dicho siempre: no todo vale en política", ha escrito Feijóo en Twitter, "este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas. Mi solidaridad con Santiago Abascal y su familia". Lo he dicho siempre: no todo vale en política.



Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas.



Mi solidaridad con @Santi_ABASCAL y su familia. https://t.co/iRA14GtHI9 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 9, 2023 El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha considerado "especialmente sangrante" que este tipo de ataques personales se lancen desde el seno del Gobierno. "Frivolizar con el aborto, con las familias, con la dignidad de las personas, nos hace peores como sociedad", ha advertido. Y más allá de las discrepancias ideológicas, Sémper ha recalcado: "Yo compartí trinchera con Santi Abascal cuando éramos chavales de 19 y 20 años en esa lucha contra ETA en el País Vasco". "No en mi nombre" Por su parte, la líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, se ha mostrado especialmente dura en un mensaje publicado en Twitter: "El Ministerio de Igualdad está liderado por personas sin más mérito que su activismo de pancarta. Esta impresentable e incompetente, que ha llegado a secretaria de Estado, no representa a las mujeres españolas. No en mi nombre". Sin embargo, las fuentes de Podemos consultadas recuerdan que Ángela Rodríguez Pam es en estos momentos la persona de la máxima confianza de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Y por tanto, dan por descontado que no se va a producir su destitución. El Ministerio de Igualdad está liderado por personas sin más mérito que su activismo de pancarta.



Esta impresentable e incompetente, que ha llegado a secretaria de Estado, no representa a las mujeres españolas. No en mi nombre.



La verborrea de la secretaria de Estado de Igualdad se ha multiplicado en las últimas semanas, lanzando sucesivas cortinas de humo a medida que crecía la polémica por las rebajas de pena a violadores con la Ley del sólo sí es sí. Hace apenas una semana, advertía que resulta "escandaloso el 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen 'prefiero la penetración antes que la autoestimulación'". Ante las burlas que provocó este comentario, difundió luego en sus redes la foto del carrito de la compra con un Satisfyer, junto al lema: "Esta máquina mata fascistas". Ya sugería que considera legítimo "matar" a sus rivales políticos —una vez clasificados como "fascistas"— aunque sea con un consolador. Lo de Ángela Rodríguez Pam sería gracioso si no le pagáramos el sueldazo que le pagamos por contarnos sus preferencias sexuales. pic.twitter.com/ex1W8KohK3 — Sonia Sierra 🇺🇦 (@SoniaSierra02) March 5, 2023