Guillermo Fernández Vara: "El desprecio con el que tratan a Extremadura que se lo metan por el culo"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado a aquellos que infravaloran su comunidad frente a otras y ha asegurado, tajante, que hay quienes han tratado "con desprecio" a sus ciudadanos durante años. A ellos les ha dejado muy claro que lo mejor que pueden hacer es que ese desprecio "se lo metan por el culo".

Fernández Vara ha salido en defensa de Extremadura, con la que asegura que "España tiene una deuda histórica: el tren de la vergüenza", y ha pedido al Gobierno y a los futuros presidentes que "nadie nos engañe ni juegue con nosotros".

El presidente extremeño ha puesto un ejemplo de ese desprecio. Ha explicado que la universidad española más valorada en el Grado de Electrónica y Electricidad es la de Extremadura, algo que se calificó de "sorpresivo" en una tertulia radiofónica.

"Estaba yo en agosto escuchando la radio y oigo a unos tertulianos comentar que la de Extremadura era sorpresivamente la universidad mejor valorada en ese grado. Yo llamé para intervenir, pero no fui capaz de hablar con quien lo había dicho pero pedí que le dejaran un recado. 'Dígale que las sorpresas se las va a meter en el culo a partir de ahora'", ha explicado Vara este lunes en un acto de El Periódico de España.

"Ese desprecio con el que tradicionalmente con el que la gente nos ha tratado se lo van a meter por el culo, permítanme que diga esta palabra, pero es que es la adecuada. Esto va a ser una costumbre porque esa gente que ha hecho un esfuerzo grande, que se sacrifica, que pone todo el empeño, las ganas y la ambición se tiene que convertir en oportunidades y resultados", ha proseguido.

Con estas declaraciones, Guillermo Fernández Vara ha puesto en valor los esfuerzos hechos durante años por Extremadura y ha reivindicado el trabajo, la constancia y el lugar que la Junta ocupa en España.

En esta línea, también ha denunciado el "dolor" que le produce que "se haya jugado con Extremadura" en la cuestión del tren y ha agradecido el papel del Gobierno de Pedro Sánchez con este proyecto así como el de Íñigo de la Serna, ministro de Fomento con Mariano Rajoy.

"No quiero que nos engañen"

Preguntado por cuál quiere ser el trato que el Gobierno -y los que estén por venir- dé a Extremadura, Fernández Vara ha sido claro: "No quiero que nadie nos engañe, que juegue con nosotros. Quiero que nos dejen volar y agradezco a este Gobierno que nos lo haya permitido hacer".

"Que nos dejen. Yo ya no pido una fe ciega, pero que no nos castiguen y que nos dejen volar", ha proseguido Vara, que ha puesto en valor que Extremadura sea la primera comunidad autónoma de España en tener una fábrica de microchips y firme candidata a una fábrica de semiconductores y baterías y a una planta de Volkswagen.

"Y luego dicen que si sorpresivamente... Es me cabreo. Esto lo dice gente que ve la vida desde sus atalayas y no ven lo que ha tenido que pasar para que las cosas cambien. No quiero la solidaridad de nadie, de nadie", ha pedido Vara.

Impuesto de Patrimonio

Así, y sin filtros, el presidente extremeño ha puesto como ejemplo la Comunidad de Madrid. "Madrid es una comunidad muy potente, que es solidaria con España pero produce el 4% de su energía. Los demás (por Extremadura) producimos energía con los reactores de las nucleares en nuestra cara para que luego quiten impuestos y reduzcan recursos", ha opinado.

Con estas declaraciones, Fernández Vara se ha mostrado en contra de eliminar el Impuesto de Patrimonio, como ya han hecho Madrid y Andalucía, y ha pedido al Gobierno un tipo mínimo estatal para todas las comunidades.

"¿Que la gente que más tiene deje de pagar? Me parece un error", ha apuntado.

