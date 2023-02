Igualdad lamenta el "tono" de Pilar Llop sobre el 'sí es sí': "Hay una discrepancia política fuerte"

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha vuelto a defender este martes la conocida como ley del 'solo sí es sí' como mayor garantía para la libertad y seguridad de las mujeres antes que cualquier reforma que, insiste, "no solucionará la rebaja de penas", y ha admitido una "discrepancia política fuerte" con el PSOE.

La número dos de la ministra Irene Montero pone el foco sobre "algunos jueces y tribunales" y recuerda que la norma fue aprobada en Consejo de Ministros tras una "revisión" del Ministerio de Justicia, en ese momento dirigido por Juan Carlos Campo, así como que "se cumplieron las indicaciones de todos los informes", incluido el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con esto, Rodríguez, entrevistada en 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha querido responder también a la actual titular de Justicia, Pilar Llop, quien minutos antes y en declaraciones a la Cadena SER invitaba a pedir las explicaciones por los beneficios a agresores sexuales a Montero y acusaba a Unidas Podemos de "confundir a la opinión pública".

Llop ha dejado otro titular que para Rodríguez es clave para entender una de las grandes si no la mayor diferencia entre los socios de Gobierno: "La víctima tiene muy sencillo probar que hubo violencia sólo con una herida". La secretaria de Estado se ha mostrado "sorprendida por el tono" de la ministra "sobre un tema que preocupa muchísimo y provoca mucho dolor".

"Me quedo compungida", ha continuado Rodríguez, con que haya que "probar la violencia con moratones y heridas". "Tristemente -ha añadido- estamos retrocediendo a los días ne los que salíamos a las calles a decir 'hermana, yo sí te creo'".

"Nadie vio que podía suceder"

Para la dirigente, "el debate penal es muy complicado pero hay ejemplos que se entienden bien" como, ha explicado, "el caso en el que un hombre abusa de una posición de poder y te toca el culo o el pecho o te pasa la mano entre las piernas; no hay violencia pero se tiene que sancionar con gravedad". "¿Hubo consentimiento? Si no lo hubo es agresión sexual sin necesidad de un parte de lesiones", ha zanjado.

Rodríguez reconoce que PSOE y Unidas Podemos deberían "haberse encerrado en una habitación hasta llegar a un acuerdo", pero que una de las partes, en referencia a los socialistas, "no quiere". Unidas Podemos, ha subrayado, hará "todo lo posible para que se preserve el modelo de consentimiento en el Código Penal".

En segundo lugar, ha anticipado, "empujará a la aplicación correcta de la ley para no dar la razón a quien la está aplicando de una forma que no es mayoritaria ni correcta". Rodríguez dice no tener "datos oficiales" sobre el número de delincuentes agraciados pero le "estremece" conocer cada caso: "Es horrible escuchar estas noticias".

Pero repite: "Nadie vio que esto podía suceder y nadie quería que sucediera, y no lo va a solucionar una reforma y menos una vuelta al modelo anterior". "A mí me haría reflexionar como feminista que mi propuesta fuera vista con buenos ojos por PP y Vox", ha dicho al PSOE.

Preguntada por si admite algún error, si deseaba hacer autocrítica, Rodríguez ha aludido nuevamente a la "mala aplicación por parte de algunos jueces y tribunales, como hay algunos médicos que no les parece bien la Ley del Aborto aprobada en el Congreso".

Por último, sobre si habrá dimisiones en Igualdad por la controversia, las rebajas de penas o ante un hipotético acuerdo PSOE-PP para la reforma de la ley, la respuesta ha sido tajante: "Vamos a seguir pese a quien le pese".

Archivado en Irene Montero, Ministerio de Igualdad, Unidas Podemos (UP), Violencia de género

