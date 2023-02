Pilar Llop: "La víctima tiene muy sencillo probar que hubo violencia sólo con una herida"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha admitido que "es muy grave" que se hayan producido rebajas de condenas a agresores sexuales tras la aplicación de la Ley del sólo sí es sí y ha defendido la necesidad de reformarla a través de un "reajuste técnico" a pesar de las críticas de Podemos, a los que acusa de intentar confundir a la opinión pública.

"No es de recibo que con esta ley se haya producido una rebaja de penas y que salga más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer -penado con entre 1 y 4 años- que robar con intimidación -castigado con 2 a 5 años-", ha señalado Llop. ". "¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la integridad sexual de la persona", se ha preguntado.

La titular de Justicia ha insistido, tras la oposición frontal de Podemos, que "el consentimiento no se toca" y "queda intacto" en la reforma del PSOE y que, en absoluto, se vuelve al modelo anterior de "calvario probatorio", como denuncian sus socios de coalición.

"Con una herida se prueba violencia"

En este punto, Llop ha recordado que con el artículo 178.2 del Código Penal se considera que hay agresión sexual cuando hay violencia, intimidación o anulación de la voluntad, entre otras circunstancias. "Cuando concurren esas circunstancias no hay que probar el consentimiento", ha afirmado.

Así, Llop ha explicado, en una entrevista este martes en la SER, que "ahora si hay violencia e intimidación es muy sencillo probarlo porque con sólo con una herida se puede probar que ha habido violencia, por lo que ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento".

🎥@Pilar_Llop, ministra de Justicia: “No es de recibo que con esta ley se haya producido una bajada de penas en donde en nuestro país salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia que robar"https://t.co/79SyKHD66m pic.twitter.com/MIvZCyPsyc — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) February 7, 2023

"No habrá rebaja de condenas"

La ministra de Justicia ha puesto el foco en todo momento en la necesidad de proteger a las víctimas de agresiones sexuales y, por tanto, en hacer "reajustes técnicos" en la Ley del sólo sí es sí. "Ha habido excarcelaciones de agresores y eso necesitaba que se le diera una respuesta", ha dicho.

Llop ha reconocido que no tiene todos los datos sobre el número de condenas que han sido rebajadas, pero considera que, ante el análisis que han realizado en el ministerio de resoluciones judiciales, se ha visto la necesidad de corregir "unos desajustes".

"Hemos estado analizando las distintas resoluciones judiciales y enseguida nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Igualdad. Primero a nivel técnico y luego a nivel político. Las penas en los abusos han subido, pero con violencia e intimidación, han bajado. Esto hay que cambiarlo", ha insistido.

En esta línea Pilar Llop ha admitido que "lo que vayamos a hacer ahora no va a arreglar lo que ha sucedido". "No queremos crear falsas esperanzas a las víctimas. Estamos poniendo freno a esos desajustes de penas porque con esta reforma no habrá disminución de condenas", ha añadido.

"Que lo explique Irene Montero"

Preguntada si con la reforma presentada por el PSOE, que podría tener el voto favorable del PP, se frenarán las revisiones de condenas, Llop ha sido tajante: "Va a haber más revisiones y va a seguir el goteo. Eso se lo tienen que preguntar a la ministra de Igualdad -Irene Montero-. Que lo explique ella".

🎥 @Pilar_Llop, ministra de Justicia: "Va a haber más revisiones. Pero yo creo que eso se lo tiene que preguntar a la ministra de Igualdad (...) con la reforma del PSOE no se van a evitar las revisiones, pero sí las disminuciones de condenas"https://t.co/79SyKHDDVU pic.twitter.com/Z3cohw5HxD — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) February 7, 2023

Si bien se ha mostrado dispuesta a tratar de convencer a Podemos de que la reforma del PSOE "es necesaria" porque "hay que ajustar las penas" y así llegar a un entendimiento, Llop ha acusado a los socios de coalición de "confundir a la opinión pública" con "mensajes confusos" que pueden aclararse fácilmente leyendo el Código Penal.

"Hay margen para el entendimiento"

A pesar de ello, Llop ha asegurado haber actuado con "absoluta lealtad" y "discreción" hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la negociación de la reforma y considera que aún "hay margen para el entendimiento".

"Intentaremos seguir insistiendo y persuadirles de que es la única opción técnicamente viable para volver a las penas anteriores y que no se produzcan en adelante esos desajustes", ha explicado Llop para quien "es una reforma imprescindible porque hay que adecuar las penas y la única forma era esa".

Pese a la discrepancias entre las dos partes del Gobierno de coalición, Llop no considera que la situación sea irreconciliable. "Cada cual tiene sus posiciones, pero en política siempre hay que acudir al principio de lealtad y nos sentamos en la misma mesa del Consejo de Ministros", ha apuntado.

Y ha hecho hincapié en que "este es un ajuste que hay que hacer, no se tocan modelos, no se toca el consentimiento y lo único que hay que buscar es una vía para que las penas no sean desproporcionadas".

