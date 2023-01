Pablo Iglesias advierte sobre la modificación del 'sí es sí': "Si Sánchez pacta con el PP, lo pagará"

Pablo Iglesias ha advertido este lunes a Pedro Sánchez que pactar con el Partido Popular la modificación de la ley del sólo sí es sí para "volver al modelo anterior" supondría traicionar "a las miles de mujeres que se manifestaron en este país después de la sentencia de La Manada" y estaría cometiendo "unos de esos errores políticos de los que luego se arrepentiría".

Durante su intervención en el programa Hora 25 de La SER, el exvicepresidente del Gobierno ha opinado sobre la proposición de ley que quiere presentar el PSOE para "retocar y corregir los efectos indeseados" de la ley del sólo sí es sí y subir las penas mínimas de cada horquilla. Según ha anunciado la portavoz Pilar Alegría, desde el lado socialista del Gobierno se plantean pactar incluso con el PP para que salga adelante la modificación, algo que no ha sentado nada bien a sus socios de Gobierno.

Al hilo de ese debate, Iglesias ha afirmado que lo que se sugiere desde el Ministerio de Justicia es volver al sistema anterior a la ley del sí es sí y "desplazar el consentimiento como eje de la ley", algo que han negado fuentes cercanas a la ministra de Justicia, Pilar Llop.

[Igualdad acepta reformar las penas mínimas del 'sólo sí es sí' siempre que no se toque el consentimiento]

El que fuera líder de Podemos ha añadido que las propuestas de PSOE y PP son "prácticamente idénticas" y ha recalcado que "si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará".

"Con la legislación anterior, parece que una mujer tiene que cerrar las piernas muy fuerte y llegar a la comisaría o el juzgado con heridas porque si no, los jueces consideran que no ha sido violada. Eso es lo que salieron a decir millones de mujeres después de la sentencia de La Manada cuando un señor con toga se atrevió a decir que apreciaba jolgorio y placer en una muchacha que fue violada por un grupo de energúmenos", ha esgrimido Iglesias.

Si Pedro Sánchez pacta con el PP volver al Código Penal que permitió la sentencia de La Manada cometerá un error que pagará caro pic.twitter.com/aEr2pTN539 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 30, 2023

"La derecha mediática"

También ha tachado al Partido Socialista de "arrogante" por prestarse a pactar con el PP asegurando que "no es leal en el marco de un gobierno de coalición". Además, ha cuestionado el cambio de opinión de Sánchez con respecto a esta ley, de la que "hace un mes se sentía públicamente orgulloso".

"Antes decía que le encantaba, pero lo que ha ocurrido es la presión de la derecha mediática. Un presidente del Gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y la ultraderecha", ha dicho.

El exvicepresidente ha defendido que es mentira "que la ley solo sí es sí rebaje las penas" y que lo que ocurre es que "muchos jueces que no aplican los agravantes". "Hay un agravante de superioridad que muchos jueces no aplican. Si un profesor obliga a una niña de 15 años a practicarle una felación y un juez no aplica el agravante de superioridad, ese juez está actuando contra el derecho", ha expuesto.

Iglesias ha recordado que ocurrió una situación similar cuando el Gobierno de Zapatero hizo la Ley de Violencia de Género. "Hubo doscientos jueces que presentaron cuestiones de inconstitucionalidad y aumentó en un 160% el sobreseimiento de casos de maltrato. Es decir, como reacción a la ley hubo jueces que dejaron irse de rositas a los maltratadores. Es lo que pasa siempre en este país cuando una promueve una ley feminista".

La diferencia, en palabras de Iglesias, es que en el caso de la Ley de Violencia de Género de 2004, "Zapatero no cambió el Código Penal, sino que creó los Juzgados de violencia machista".

Sigue los temas que te interesan