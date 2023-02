Tamames revela que invitó a comer a Feijóo y hablaron de la moción de censura

C. Lara

El candidato de Vox en la moción de censura a Pedro Sánchez, Ramón Tamames (1933), se ha reunido recientemente con el líder del Partido Popular Alberto Núñez-Feijóo y hablaron de dicha moción de censura. Tamames aún no ha confirmado si aceptará la propuesta de Vox, aunque sí ha dicho que está "escribiendo el discurso".

El encuentro tuvo lugar en Madrid, en casa del veterano catedrático de Economía, donde Tamames invitó a comer a Feijóo. También acudieron a la cita otros "catedráticos y amigos" del anfitrión.

La comida se produjo hace "pocos días", tal y como ha confesado el mismo Tamames en Espejo público. Preguntado por Susanna Griso acerca del supuesto rechazo del PP a la moción, Tamames dijo que "eso son conjeturas".

"Le dije a Feijóo que una moción de censura es la forma de clarificar muchos problemas, además te permite hacerlo sin tener que someterse a la disciplina de ningún partido", argumentó.

La invitación de Tamames al candidato del PP a la presidencia del Gobierno coincide en el tiempo con las declaraciones desaprobatorias hacia la moción de censura por parte de miembros del principal partido de la oposición.

Sin ir más lejos, este lunes, habiendo tenido ya lugar la reunión informal entre Tamames y Feijóo, el propio Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, calificó de "despropósito" la moción de censura que tiene previsto presentar Vox en las próximas semanas.

"Nosotros nunca hubiéramos pedido a alguien con la trayectoria y el prestigio del profesor Tamames que pase por este trago", declaró Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP.

Tamames también ha contestado a Sémper mostrando su desacuerdo: "A mí no me parece que sea ningún despropósito, sino algo que permite el artículo 113 de la Constitución Española. Deberíamos aprovechar más la capacidad de movilidad creativa de la CE".

"Avanzando en el discurso"

Las críticas no parecen estar afectando a Tamames ni propiciando un posible cambio de opinión. "Estoy durmiendo como nadie estos días", asegura. Aún así, dice que sigue pensándoselo: "Antes de nada, quería terminar una especie de plan completo de mi discurso posible si finalmente acepto".

Tamames ha revelado que tiene el discurso "avanzado", pero que "hay muchos temas que tocar": "No es solamente si los delincuentes salen libres por la ley del 'sí es sí', España tiene muchos problemas agrícolas, industriales, población trabajadora, relaciones exteriores...", justificó el catedrático, quien va a presentar "un cuadro global de la situación".

A su vez, ha revelado que sus "amigos de Vox" le han garantizado completa independencia para "trazar mi discurso como mejor me parezca". Así las cosas, lo que falta para decidirse definitivamente es "ver la presentación que va a hacer Vox de mi persona, lo estoy esperando porque todavía no lo he recibido".

Pasado comunista

Preguntado por Griso acerca de su pasado como dirigente del Partido Comunista y de si era incongruente pasarse a Vox, partido ligado a la extrema derecha, Tamames ha negado la mayor afirmando que nunca ha sido comunista, sino que militó en el PCE porque era el partido que luchaba por las libertades durante el franquismo.

"Como el propio Carrillo nos dijo cuando nos fuimos del PCE, no éramos comunistas, éramos personas que querían luchar por las libertades en época de Franco. Nunca estuvimos ni con la dictadura del proletariado, ni con el marxismo leninista...", se ha defendido.

Además, ha criticado duramente a la actual Izquierda Unida: "La pena es que el PCE dentro de IU no respete hoy lo que prometió en el Sábado Santo. Todo lo del respeto a la bandera, a la monarquía parlamentaria y lo demás. Me parece poco serio".

No obstante, el pasado de Tamames en el PCE ha sido clave para que Santiago Abascal haya pensado en él. Como contó EL ESPAÑOL, fue un antiguo amigo de Tamames de aquella época, el escritor Fernando Sánchez Dragó, quien le propuso a Abascal el nombre de Ramón hace aproximadamente dos semanas.

Este giro hacia la derecha, para Tamames, es la confirmación de que no es "ningún fósil que permanezca pensando lo mismo desde el nacimiento hasta la muerte". También asegura que no es la primera vez que cambia de ideas: "Yo habría sido la mejor muestra de Darwin para la evolución de las especies, porque en mi vida he experimentado distintas actitudes".

Posibilidad de ser presidente

Borja Sémper vaticinó este lunes que, por la falta de votos para salir adelante, la moción de censura está "abocada al fracaso", por lo que a su juicio es "todo un despropósito" que Vox "arrastre" con esta iniciativa a "una persona del prestigio de profesor Tamames".

Sin embargo, Tamames no cree que su prestigio quede en entredicho: "He leído especialmente a mi amigo Pedro J. Ramírez, y pienso escribirle una carta, aunque no tan larga como la suya, para decirle que es una ocasión importante para luchar por la CE por la que luché desde que era pequeño", ha dicho Tamames, aludiendo a la Carta del Director de EL ESPAÑOL.

Tampoco opina que, como se ha dicho desde que saltó la noticia, a sus 89 años esté demasiado mayor para esta aventura. "Las críticas por la edad las agradezco mucho, porque es muy conveniente escucharlas".

Así las cosas, y pese a que oficialmente todavía no ha aceptado la propuesta de Vox, Tamames se ha mostrado encantado de imaginarse como presidente del Gobierno. "Con lo que me gusta a mí el jardín de la Moncloa y tratar de resolver los problemas que están inéditos... España tiene una capacidad impresionante pero no se aprovecha", ha concluido.

