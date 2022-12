Illa reta a ERC a que tenga "el coraje político de decir la verdad: no habrá referéndum en Cataluña"

Salvador Illa, primer secretario del PSC, lidera la vanguardia en defensa de las últimas y controvertidas decisiones del Gobierno en pro de la "convivencia" con Cataluña y lo hace frente a la oposición, frente al independentismo en su ambición insaciable y frente a sus propios compañeros de partido críticos con esas decisiones. Este jueves, Illa ha retado a ERC en una entrevista en Televisión Española en la que también ha desvelado el contenido de los mensajes que en las últimas horas ha intercambiado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El Govern no solo no ha moderado su lenguaje tras los indultos a los presos del 'procés', la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación, sino que en este momento persigue la celebración de un referéndum de autodeterminación y se ha comprometido a ejercer "la máxima fuerza posible ante el Estado". Illa cree que ERC y el ejecutivo que lidera en Cataluña está engañando: "Pido -a ERC- que tenga el coraje de decir la verdad a los ciudadanos, que es que no va a haber un referéndum, entre otras cosas porque los catalanes no lo piden; que se ha pasado página".

El socialista, que ha recalcado que el gobierno que preside Pere Aragonès "es el más débil en muchos años", ha recordado que "la mayoría quiere seguir formando de España", opinado que "estamos mejor que hace cinco años" y asegurado que "la próxima consulta que habrá en Cataluña será cuando se llame a las urnas en las elecciones autonómicas".

Sobre García-Page, Illa ha explicado que "ha intercambiado unos mensajes" con él tras escuchar su 'estallido' del martes, cuando el barón castellano-manchego dijo "soy muy contrario a la decisión del Gobierno", "que nadie piense que la gente es tonta y se olvidará" o "no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena", lo que apuntilló con un "eso sí es hacer historia", un evidente dardo al presidente del Gobierno y secretario general de su partido, Pedro Sánchez.

Salvador Illa: "Ayer trasladé a García-Page que el PSC garantiza el cumplimiento integro de la Constitución. Que lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Y que hay que tener altura de miras"

Sus mensajes con García-Page

Illa ha desvelado que sostuvo ante García-Page que "el PSC, como primer partido de Cataluña, garantiza el cumplimiento íntegro de la Constitución". En segundo lugar, le transmitió que "lo que es bueno para Cataluña es bueno para España" y que "hay que tener altura de miras y mirar por el reencuentro". García-Page le respondió con su "opinión", que Illa ha aclarado que es la misma que expresó el martes en público. La conversación transcurrió "de modo respetuoso, de compañero a compañero".

Pero en el PSOE hay más brechas que la de García-Page. 24 horas más tarde de sus declaraciones le secundaron, eso sí en un tono más contenido, los líderes socialistas en Aragón, Javier Lambán, y la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, o dirigentes claramente 'sanchistas' como el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Se desconoce si la crisis interna tiene algo que ver con la cena que este miércoles mantuvo el expresidente Felipe González con todos sus ministros en Madrid.

Illa no se mueve de su posición. Sí lo hace para tratar de convencer de que Sánchez está acertando y de que no hay que dejarse engañar por el lenguaje del independentismo, que pide más. También ha querido subrayar que "el compromiso de los socialistas contra la corrupción es inequívoco" y que "en ningún caso se despenaliza".

