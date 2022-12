Alberto Núñez Feijóo: "La moción de censura nos corresponde a todos los españoles y no a 350"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llama a los españoles a acudir a votar en mayo, "una enorme oportunidad" para dar "una respuesta excepcional" a las últimas decisiones del Gobierno. "Todo lo importante que está haciendo no se sometió a las urnas", ha denunciado este martes, entrevistado en esRadio por Federico Jiménez Losantos.

Núñez Feijóo es consciente de la responsabilidad de su partido, el principal de la oposición, para apartar del poder al PSOE primero en ayuntamientos y comunidades autónomas y más tarde en Moncloa. Para ello, asume, en el PP han de ser "muy contundentes y muy audaces en la estrategia".

El político respeta la decisión de Vox de preparar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la ve equivocada y no la apoyará. Núñez Feijóo, así lo ha expresado, no quiere ser partícipe "de una victoria con mayoría parlamentaria de las tropelías de Sánchez".

Es por eso que pone el foco en las elecciones: "La moción de censura nos corresponde a todos los españoles y no a 350, en esa urna -el Congreso- vamos a perder". Además, cree de "política ficción" el anuncio de Santiago Abascal, que aún no tiene candidato alternativo, y lamenta que no haya "una mínima coordinación -con Vox- en los asuntos mollares".

Jiménez Losantos ha tanteado a Núñez Feijóo con varios nombres, como el del diputado Carlos García Adanero o el propio Abascal como alternativas a Sánchez en esa moción, y el entrevistado ha respondido con claridad: "Con todos los respetos, le anticipo que no".

"Dejé la Xunta para esto"

Y tras esto, se ha reivindicado: "Si hay algún español que quiere desalojar a Sánchez permítame que diga que estoy entre ellos. He dejado la Xunta de Galicia para esto. Dejé la Presidencia, he dejado todo para ofrecer a los españoles un cambio político, por lo que alguna legitimidad me corresponde".

Son días críticos en la legislatura, como lo fueron los anteriores y posteriores al indulto a los presos del 'procés'. Ahora esos presos, en libertad, asisten a la derogación del mayor delito por el que fueron condenados, el de sedición, y a la rebaja del que les hacía incompatibles con el ejercicio de la política, el de malversación, a fin de que queden rehabilitados.

Otro frente es el del Poder Judicial. Una enmienda del PSOE en el Congreso de los Diputados cambia la ley para remodelar el Tribunal Constitucional en ocho días, por mayoría simple y sin quorum. A Núñez Feijóo este asunto, como la gestión de los socialistas de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, le parece "un disparate".

Ya sobre otras cuestiones, y en su papel de -él sí- candidato alternativo a Sánchez, se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática -que ha llamado 'ley Bildu'-, la Ley Trans o la de Bienestar Animal, pero no la Ley contra la Violencia de Género. Según Jiménez Losantos, esta última "privilegia a un sexo sobre otro en las denuncias y se carga la presunción de inocencia de los hombres".

Núñez Feijóo discrepa: "Puede ser que me equivoqe, pero no creo que esa ley sea tan perniciosa como usted señala. Hay muchas muertes de mujeres y es un hecho objetivo. No tengo elementos de juicio para decirle con exactitud y determinación que la vamos a derogar, no tengo percepción de que esa ley tenga efectos perniciosos".

