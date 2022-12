Javier Lambán se suma a Page contra Sánchez: exige agravar las penas a los separatistas y "rearmarse"

Más críticas de barones socialistas a la reforma del delito de malversación pactada por el PSOE y ERC. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado "contrario" y ha pedido penas más altas para los independentistas por destinar dinero público para un referéndum ilegal y declarar la independencia de Cataluña. Además, ha exigido "rearmar" al Estado contra los secesionistas ante su exigencia de un referéndum de independencia.

"Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas el 1-O debería tener una consideración agravada", ha afirmado alegando que "malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal mayor al actual".

[Sánchez admite que se "arriesga" al rebajar la malversación teniendo a la gran mayoría en contra]

Lambán se suma así a la oposición total del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a la rebaja de la malversación y ha revelado que está "en contra" de la revisión de este delito. Sólo ve "posible" abrir el debate "si no hay ánimo de lucro", una cuestión que, en su opinión, no se dio en Cataluña en 2017.

Javier Lamban, "contrario" a la reforma del delito de malversación: "Viendo el planteamiento de ERC uno llega a la conclusión de que los independentistas tienen clara su hoja de ruta para avanzar en el proceso de desconexión de Cataluña" https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/2pllRvm3HX — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 14, 2022

"Rearmar" al Estado

"El Estado frente a los intentos separatistas no debe desarmarse sino rearmarse", ha señalado este miércoles Javier Lambán en un acto en Alcañiz en el que ha apostado por un Código Penal más severo con los independentistas.

Para reforzar esta idea, el dirigente socialista ha avisado a Pedro Sánchez de que los independentistas "tienen clara su hoja de ruta para avanzar en la desconexión con España", después de que este lunes ERC haya planteado un referéndum en el que con una participación del 50% y el 'sí' del 55% se declare la independencia de Cataluña.

Frente a esto, Lambán ha hecho un llamamiento a "todos los demócratas y partidarios de la Constitución" a tomar esta cuestión "como prioridad absoluta".

[Junqueras admite que reformar la malversación es otro paso para la independencia]

También ha pedido ser "autocríticos" con lo que los distintos gobiernos han hecho en los últimos 40 años en lo que se refiere a la gobernabilidad del país."Deberíamos pretender por todos los medios que la gobernabilidad no dependa de los extremos, ni de los independentistas ni de los extremistas de ninguna orientación ideológica", ha avisado.

Sobre la libertad de voto de los diputados socialistas aragoneses, Lambán ha recordado que "yo no soy el jefe político de ellos" y que deben "atenerse" a lo que decida Ferraz.

Emiliano García-Page

Las palabras de Javier Lambán llegan 24 horas después de que el Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considerara ayer que "no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena".

"Estoy dispuesto a presentar una iniciativa para sentirme obligado como presidente autonómico a denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos", advirtió.

[Indignación en el PSOE por la insaciable ERC: indultos, sedición, malversación… y ahora referéndum]

Además, recordó que no sólo los "delincuentes" no se han arrepentido, sino que "ya están marcando su hoja de ruta" a seguir con el planteamiento de futuros posibles referéndum. Incluso, recordó que al indultar a los presos del procés no se les indultó por este delito que ahora se reforma, un delito que para él es "pura corrupción".

"Me importa que nos tomen por tontos, a mí también. Este es un momento grave para la política española. De esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia", dijo tras insistor varias veces en que es "muy contrario" a la decisión del Gobierno.

Guillermo Fernández Vara

Críticos, aunque bastante menos, se mostró también este martes el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que apoya"con matices" la rebaja del delito de malversación tras hablar con Pedro Sánchez ya que "hay cosas que no me gustan ni ahora ni nunca".

Vara evitó mostrar un apoyo o un rechazo rotundo a la modificación de la malversación y de la sedición, ya que "en la que España del sí o del no, yo vivo en la de los matices", aunque se ha preguntado "cuál es la alternativa" a la reforma para mejorar la situación en Cataluña.

[El pacto PSOE-ERC permite a altos cargos malversar sin ir a la cárcel si no "entorpecen el servicio"]

El barón socialista defendió que los hechos ocurridos en Cataluña en 2017 se produjeron con el Código Penal hoy vigente y no evitó nada de lo sucedido y que, quizá, con otro tipo penal la situación hubiera sido distinta.

"El Código Penal actual no sirvió para evitar un referéndum, una Declaración Unilateral de Independencia, se fugaron y no hemos sido capaces de detenerlos, extraditarles y que se les juzgue en España", dijo este martes en un acto en Madrid organizado por El Economista.

Por ello, Vara opinó que "si tuviéramos otro tipo penal" diferente al vigente y "más homologado" con Europa el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, "hubiera sido procesado aquí, con una pena menor, pero no hubierámos tenido que soportar que quien declaró la DUI se fugara".

Sigue los temas que te interesan