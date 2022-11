El PP madrileño recuerda las ofensas de Iglesias a Ana Botella tras las lágrimas de Irene Montero

Las lágrimas de Irene Montero, ministra de Igualdad, por el ataque que recibió de Carla Toscano, diputada de Vox, "su único mérito es haber estudiado en profundidad a Iglesias", han desencadenado un sinfín de reacciones. La mayoría de ellas para solidarizarse con la dirigente morada.

Sin embargo, también ha habido quienes han reprochado la doble vara de medir de Podemos. Es el caso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que ha recordado a través de un vídeo en su cuenta de Twitter las ofensas que, en su momento, profirió Pablo Iglesias, fundador de Podemos, contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Los populares madrileños han recurrido a las imágenes de la responsable de Igualdad en el Hemiciclo para reproducir las palabras que Iglesias pronunció en un programa de televisión en la Sexta.

🔊 Sube el volumen. pic.twitter.com/oiVyikj2wW — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 24, 2022

"Representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of cafe con leche, y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. A mí me gustaría felicitar a las mujeres de nuestro país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella", fue lo que dijo el expolítico.

Los populares madrileños han tirado de hemeroteca con este ataque del exvicepresidente del Gobierno contra una de sus dirigentes más reconocidas para criticar la falta de sororidad en las filas moradas. El número dos de Ayuso en el partido, Alfonso Serrano, ha aseverado: "Hoy se indignan, entonces jaleaban".

Reacción de Cuca Gamarra

Por su parte, la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, ha optado por solidarizarse con Montero. Tras asegurar que la ministra "debe asumir responsabilidades" por los efectos perversos de la ley del sí es sí, ha añadido: "Nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal. Ni en la suya ni en la de nadie. El respeto es imprescindible en política".

La ministra Montero debe asumir responsabilidades políticas por una Ley que tiene unos efectos nefastos, de los que le advertimos, pero nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal. Ni en la suya, ni en la de nadie.



El respeto es imprescindible en política. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) November 23, 2022

La secretaria general del PP ha lamentado posteriormente, en una entrevista en Antena 3, que la afrenta de ayer contra la responsable de Igualdad sólo "forma parte de un capítulo más de lo que supuso la llegada de Podemos a la política española".

Según Gamarra, "esas frases no deben formar parte del discurso político, porque hay argumentos para rebatir la política que está llevando a cabo Irene Montero" que, a su juicio, "no debería de seguir siendo hoy ministra de Igualdad". "Tendría que haber dimitido ya o ser cesada", ha considerado.

"Pero no hay que olvidar que esto no es nuevo. El propio Pablo Iglesias en alusiones exactamente iguales a las que se vertían contra Irene Montero, las virtió contra Ana Botella", ha recordado la dirigente popular.

En las últimas horas todos los cuadros de Podemos, incluido Iglesias, no han dudado en calificar como "violencia política" y "violencia machista" el ataque de la diputada de Vox a Montero.

