Una diputada de Vox a Irene Montero: "Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Iglesias"

La diputada de Vox, Carla Toscano, ha provocado una importante discusión en el Pleno del Congreso tras afirmar que el único mérito de la titular de Igualdad, Irene Montero, es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno de coalición.

Este comentario a la relación personal de la ministra con el fundador de Podemos ha hecho estallar a gran parte de la bancada de la izquierda, entre la que se encuentran los miembros de la formación morada. "Vergüenza, vergüenza" y "no es no" y "no vale todo" se ha escuchado entre los diputados de Unidas Podemos.

La mencionada alusión se ha producido cuando Toscano se encontraba reprochando a Montero las sentencias que rebajan condenas a raíz de la aplicación de la Ley de Libertad Sexual. En este sentido, la diputada del partido ultraconservador le ha recriminado a Montero que "hay que tener la cara de cemento armado" para tachar a los jueces de "machistas".

Una diputada de Vox a Irene Montero: "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias" José Verdugo

Entre otros grupos, como son los del PSOE, ERC o Ciudadanos, se han podido observar expresiones de estupor mientras los compañeros de Toscano se ponían en pie aplaudiendo entre risas. En el hemiciclo no se encontraban ni su líder, Santiago Abascal, ni su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros ni tampoco Javier Ortega Smith, informa Europa Press.

Posteriormente, el socialista Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en este momento presidía la sesión plenaria, ha parado el debate para pedir a Carla Toscano que rectificase y para anunciar que esa expresión se retiraría del Diario de Sesiones.

Basta de violencia política pic.twitter.com/5SM51tkqNh — Irene Montero (@IreneMontero) November 23, 2022

No obstante, la ministra Montero, quien aún continuaba escuchando, ha tomado la palabra para pedir que no se quitara nada del Diario de sesiones para así dejar constancia de la "violencia política" que ha tenido lugar en la sede de la soberanía popular. "Para que después de mí no venga ninguna otra", ha enfatizado Montero.

Este mismo miércoles, el Senado ha rechazado otra moción, en este caso del PP, que pedía revisar de forma inmediata "por la vía de urgencia" la ley del solo sí es sí. El pasado jueves, Vox registró una proposición no de ley en el Congreso para solicitar una reprobación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, como principal responsable de la ley del solo sí es sí.

