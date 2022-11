El cabeza de lista del PSOE en las autonómicas de Murcia, citado por el juez por malversación

Terremoto judicial en el PSOE a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. El Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz ha citado a declarar a José Vélez: actual delegado del Gobierno, secretario general de los socialistas murcianos, y candidato al Palacio de San Esteban. Un portavoz del TSJ ha informado de que Vélez declarará como investigado, por presuntas irregularidades en la gestión y organización de la Feria Taurina del Arroz y otros espectáculos taurinos, que tuvieron lugar durante su etapa como alcalde de Calasparra.

El líder de los socialistas murcianos y amigo personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá responder en sede judicial por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. No lo hará solo, ya que el citado portavoz del Tribunal Superior de Justicia ha informado de que también ha sido citado Jordi Arce, que fue concejal de Festejos en el Consistorio de Calasparra, y que en la actualidad trabaja en el staff de la Delegación del Gobierno, además de asumir la gerencia del Partido Socialista de la Región de Murcia.

La lista de investigados se cierra con Antonio José Merino, concejal de Urbanismo, Hacienda y Seguridad Ciudadana. Las diligencias judiciales se abrieron tras la querella presentada por los ediles Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva, los cuales denuncian que entre 2017 y 2019, se produjeron supuestas irregularidades en la gestión y organización de la Feria Taurina del Arroz y otros espectáculos taurinos celebrados en la localidad.

En aquellos años, José Vélez todavía ostentaba la Alcaldía. De manera que la comparecencia en sede judicial, del delegado del Gobierno, secretario general del PSOE y candidato al Palacio de San Esteban, se producirá el 17 de febrero, con las elecciones autonómicas de mayo a la vuelta de la esquina. El 16 de febrero tendrán que declarar el gerente del PSOE, Jordi Arce, y el edil de Hacienda en Calasparra, Antonio José Merino.

Jordi Arce, gerente del PSOE de la Región de Murcia. PSRM

La providencia del juzgado ha sido notificada este jueves, de acuerdo con lo solicitado por la acusación popular y sin la oposición de la Fiscalía. El magistrado interpelará a Vélez, Arce y Merino sobre los convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento de Calasparra y la mercantil Chipé Producciones. También les preguntará por el contrato de alquiler de la plaza de toros y la posterior cesión del arrendamiento a la mencionada empresa.

Otra de las cuestiones clave del proceso será aclarar la procedencia y justificación del pago de determinados gastos relacionados con la plaza de toros y con la Feria Taurina del Arroz, gestionada por Chipé Producciones. Precisamente, el administrador único de esta empresa también ha sido llamado a declarar como investigado.

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Murcia, José Vélez, se ha mostrado tranquilo ante su citación judicial. "Confío plenamente en la Justicia", tal y como ha asegurado a EL ESPAÑOL. De hecho, el líder socialista ha recordado que los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Calasparra ya le han puesto "decenas y decenas de denuncias" que han corrido el mismo final: "Todas han acabado guardadas en un cajón porque han sido ganadas".

Vélez ha asegurado que esta querella obedece a "una persecución política" porque los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Calasparra "llevan muchos años ejerciendo una persecución contra nosotros". Prueba de ello es que en 2018, los ediles Jesús Alajarín (Ciudadanos), María Marín (PP) y Alonso Torrente (Calasparra Viva), ya denunciaron al entonces alcalde, José Vélez, y a los ediles socialistas Jordi Arce y Antonio José Moreno, por el cobro indebido de 30.000 euros, en concepto de retribuciones por su dedicación exclusiva en la Corporación municipal.

Tal denuncia fue la última archivada contra Vélez, Arce y Moreno. Lo que ha llevado al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Murcia a concluir que esta citación no altera su hoja de ruta política ni electoral: "No estoy preocupado". El candidato a las autonómicas ha zanjado que en Madrid están tranquilos con este proceso judicial: "No me han trasladado nada desde Ferraz porque ya sabían lo que pasaba con estos concejales".

El juez también ha citado a los funcionarios de Calasparra que ejercían como secretarios municipales, en el momento de los hechos, y a un empresario taurino.

