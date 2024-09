Veléz, líder del PSOE de Murcia, tras el auto por el que le quieren juzgar por malversación: "No dimito"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia está a un paso del banquillo de los acusados, por prevaricar y malversar -supuestamente- 250.000 euros en festejos taurinos, pero no dejará su cargo como líder de los socialistas murcianos. Tampoco abandonará su escaño en el Parlamento Autonómico. Así lo ha confirmado Pepe Vélez en declaraciones a EL ESPAÑOL: "De ninguna de las maneras voy a dimitir. Lo digo con rotundidad. Tengo la absoluta convicción de que este proceso lo ganaré".

Las palabras de Pepe Vélez se producen después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz le haya notificado un auto de procedimiento abreviado, por el que fija un plazo de 10 días, para que formulen su escrito de acusación el Fiscal y las acusaciones particulares que ejercen desde 2021, los entonces concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Calasparra: Carlos Alajarín (Ciudadanos) y Alonso Torrente (Calasparra Viva). Esos ediles denunciaron al actual secretario general del PSOE durante su etapa de alcalde calasparreño.

El PP de Murcia también se personó como acusación popular durante la instrucción de esta causa judicial que afecta al líder de los socialistas murcianos, Pepe Vélez; al gerente del PSOE, Jordi Arce, y que antaño fue concejal de Festejos en Calasparra; al edil de Hacienda de Calasparra, Antonio José Merino; así como al administrador único de Chipé Producciones. Todo ello, a causa de su vinculación con los festejos taurinos que se celebraron en la plaza de toros calasparreña: La Caverina.

Los entonces ediles Carlos Alajarín (Cs) y Alonso Torrente (Calasparra Viva), a través del abogado Juan Rigabert, sostienen en su denuncia que los tres políticos se saltaron la Ley de Contratos del Sector Público. Primero, al suscribir convenios con Chipé Producciones, y después, cuando alquilaron la plaza a la empresa Ruedo la Caverina y se la subarrendaron a Chipé Producciones sin firmar un contrato de subarrendamiento.

El secretario general del PSOE en Murcia y delegado del Gobierno, José Vélez, en la Plaza de Toros de La Caverina, en su etapa como alcalde de Calasparra.

El juez ordena continuar el procedimiento hacia una vista oral, para que parte de la actual cúpula regional del PSOE responda por supuestas irregularidades en la organización de encierros de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra durante los años: 2017, 2018 y 2019.

"No dimito porque aquí no hay nada: esto es vergonzoso", tal y como subraya Pepe Vélez. "¿Cuánto dinero se gastó el Ayuntamiento de Calasparra por tener los mejores festejos taurinos del sur de España? Pues mucho menos que el Ayuntamiento de Blanca donde pagan más por 3 encierros cuando en Calasparra tenemos 6 encierros".

Sin embargo, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia ha informado de que el juez acuerda que "continúen las actuaciones" contra todos los investigados, "por su presunta participación en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos con ocasión de la organización de los festejos taurinos". En concreto, por un convenio suscrito en 2017, en el que se fijó un precio de 30.000 euros a abonar por el Ayuntamiento, un segundo convenio en 2018, con el mismo objetivo y donde el precio a abonar era de 37.000, así como un contrato menor de 15.000 euros en 2019.

El citado portavoz del TSJ explica que en el auto notificado este miércoles a todos los investigados, el magistrado llega a estas conclusiones tras concretar cronológicamente los hechos que centran la causa y las cantidades satisfechas por el Consistorio durante esos años en los que su alcalde era Pepe Vélez.

La primera conclusión: "Se observa cómo el Ayuntamiento de Calasparra, sistemáticamente, asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado, bien por tratarse de pagos directos a la empresa Chipé por facturas que carecen de justificación (y que el Ayuntamiento tampoco requirió), bien por ser desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de titularidad privada".

La segunda: "El desembolso real que efectuó el Consistorio para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente de los precios pactados entre el Ayuntamiento y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019".

Presentación de los festejos taurinos de Calasparra.

Este auto de procedimiento abreviado afecta a un barón socialista que es amigo personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que Pepe Vélez le ayudó a reconquistar el cetro de Ferraz y Sánchez llegó a citarle en su libro. También le premió a nivel político por su implicación en aquellas primarias: Pepe Vélez fue nombrado delegado del Gobierno en Murcia, en febrero de 2020, tras haber sido durante seis años alcalde de Calasparra (2014-2020) y durante quince años concejal de esa misma localidad (1999-2014). Además, en las pasadas elecciones autonómicas lideró la candidatura del PSOE: partido al que se afilió cuando solo tenía 16 años.

- ¿Ha informado al secretario general de su partido, Pedro Sánchez, del contenido de este auto que le sitúa a un paso del banquillo de los acusados?

- Pepe Vélez: No voy a molestar al presidente para esto porque sabe que llevo muchas denuncias ganadas. También era conocedor de este tema. Lo que voy a hacer es hablar con la dirección nacional del partido porque le estoy informando de todo este proceso, desde el principio, y en la próxima ejecutiva regional informaré a la militancia, como vengo haciendo.

Estoy imputado todos los santos días. Llevo una década imputado todos los santos días: son decenas y decenas las denuncias que me han puesto los concejales de la oposición de Calasparra, el Partido Popular... Esto no acaba nunca porque cuando termina una, empieza otra: me han denunciado en el Juzgado de Paz, en la Fiscalía, por vía penal, por lo civil, por lo contencioso-administrativo...

- ¿Por qué ha decidido mantenerse en su cargo al frente del PSOE de la Región de Murcia?

- Esta denuncia ya la presentaron ante la Fiscalía y se archivó cuando recurrimos ante la Audiencia Provincial. Después se fueron al juzgado para volver a presentarla y el juez de instrucción está en su derecho de abrir un procedimiento, pero yo también estoy en mi derecho de volver a recurrir a la Audiencia Provincial como ya hice en la anterior ocasión y se archivó.

Esto no tiene ni pies ni cabeza. Mi abogado no cree que se celebre una vista oral y estoy tranquilo porque ya estamos redactando el recurso para la Audiencia Provincial. Estoy convencido de que no habrá juicio.