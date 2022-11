Pablo Iglesias tampoco logra la plaza de profesor de Política al no ser ni evaluado: "Extrañísimo"

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha sido excluido del proceso de selección para una plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El tribunal no ha evaluado los méritos de ninguno de los seis candidatos que aspiraban al puesto, algo que Iglesias, que ha reaccionado en su cuenta en Twitter, califica como "extrañísimo y del todo infrecuente".

La convocatoria, enfocada al área 'Ciencia Política y de la Administración', exigía experiencia en asesoría política. Según Iglesias, dos de los solicitantes son apartados "por no justificar el pago de las tasas" y los otros cuatro, él entre ellos, "por no acreditar ejercer una actividad profesional en la materia o bien por no acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional relacionada con el perfil de la plaza".

"No es frecuente que se excluya a todos los candidatos que optan a una plaza de estas características", ha tuiteado el exvicepresidente. "En la web de la Complutense -ha añadido- verán que los mismos candidatos no fueron excluidos en otras ocasiones. Basta poner el Google su nombre para comprobar que varios somos profesionales de la Ciencia Política con experiencia profesional y docente acreditada".

Ciencias de la Información

Iglesias aspiraba a dos plazas como docente. La otra, para impartir como asociado en la Facultad de Ciencias de la Información, pero tampoco lo consiguió. En aquella ocasión, en octubre, sí fue calificado, con un 4 sobre 10, quedando quinto de siete demandantes. La plaza la obtuvo la periodista Sandra Daviú, conocida presentadora de Televisión Española, con una nota de 7,4.

El también exsecretario general de Podemos conoce bien la universidad. Es doctor en Ciencia Política por la Complutense, en la que impartió clases desde 2008 hasta que tomó posesión como eurodiputado en 2014. Licenciado en Derecho y Ciencia Política, amplió su formación con un máster en Humanidades en la Carlos III y otro en Comunicación en la European Graduate School.

Desde que abandonó la política, en mayo de 2021 tras fracasar en su intento de sacar de la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, se incorporó a un grupo de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y comenzó a colaborar con varios medios de comunicación -Cadena SER o RAC1-. En la actualidad presenta además un podcast llamado 'La base'.

Dejó la política pero su voz no la ha abandonado, con influencia aún en su partido. Este fin de semana participó muy activamente en la 'Uni de otoño' de Podemos, en la que no pudo estar la actual líder, Ione Belarra, que recientemente ha sido madre por segunda vez.

