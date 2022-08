El PP acusa a Sánchez de consentir que la mitad de su Gobierno insulte al Rey por la espada de Bolívar

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Jaime de Olano, ha calificado hoy de "inadmisible" que el presidente Pedro Sánchez "consienta que la mitad de su Gobierno insulte al jefe del Estado", por permanecer sentado ante la espada de Simón Bolívar en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia.

De Olano aludía a las manifestaciones de los principales dirigentes de Podemos, que han exigido una disculpa pública del monarca por su "falta de respeto" demostrada durante la toma de posesión de Gustavo Petro.

Al respecto, el portavoz adjunto del PP ha recalcado que Felipe VI “ha cumplido estrictamente el protocolo” durante su visita a Colombia. Como señalan los expertos en relaciones internacionales consultados por EL ESPAÑOL, el monarca no tenía por qué ponerse en pie, dado que la espada de Bolívar no es un símbolo oficial del país.

[Felipe VI cumplió el protocolo: la espada de Bolívar no es "símbolo oficial", según los expertos]

En opinión de Jaime de Olano, la polémica demuestra "la debilidad" del presidente Pedro Sánchez y la "división" de su Gobierno.

"Mientras Sánchez nos pide unidad al PP, dirige el Gobierno más dividido de la democracia", ha señalado el portavoz adjunto del Grupo Popular, "Sánchez no es capaz de poner orden en su Gobierno, y singularmente entre los ministros de Podemos, a los que ni nombró, ni les puede cesar. Y da igual lo que puedan hacer, incluso insultarnos a todos los españoles a través de los insultos al primero de los españoles, el Rey".

Como ha informado EL ESPAÑOL, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha intentado esta mañana restar importancia a las críticas de los ministros de Unidas Podemos contra el monarca.

En rueda de prensa, Bolaños ha calificado de "intrascendente" esta cuestión y se ha mostrado convencido de que el gesto de Felipe VI no va a afectar a "la solidez y amistad entre España y Colombia", que ha calificado de "absoluta".

[El Gobierno ve "intrascendente" la polémica de Felipe VI y la espada de Bolívar]

A propósito de esta polémica, los socios parlamentarios del PSOE han elevado el tono de la crítica contra el Rey Felipe VI. El diputado de Unidas Podemos Pedro Honrubia ha ipedido "guillotina" para el Rey Felipe VI por el incidente de Colombia.

"Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina", ha escrito Honrubia en Twitter, "y si a Felipe el facha le molesta, pues que le den por saco. Lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del estado español, joer".

El diputado de Unidas Podemos se ha mostrado sorprendido por las reacciones a su tuit y se ha lamentado: "Ni idea de en qué estercolero fascista han difundido el tuit para que se me llene esto de vasallos ofendiditos que no saben ni leer un tuit. Pero a ver, señoros, que el sitio de lamerle las botas al Rey facha no es aquí. Circulen.

Los mensajes publicados el lunes por el diputado de Unidas Podemos Pedro Honrubia.

El diputado de ERC en el Congreso Jordi Salvador también ha optado por el insulto y ha calificado a Felipe VI de "impresentable digno heredero de muchos impresentables. Un hombre que ha renunciado a ser persona por ser un digno sucesor de una monarquía golpista, corrupta y profascista".

Sigue los temas que te interesan