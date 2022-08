Iglesias ve "cobardía" en los ministros del PSOE que no condenan al Rey por la polémica de la espada

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que la postura de los ministros del PSOE de quitar "trascendencia" al gesto de Felipe VI con la espada de Bolívar en la toma de posesión del colombiano Gustavo Petro, es una "cobardía indigna que sólo ayuda a la (ultra) derecha".

Así se ha pronunciado el fundador de Podemos en su cuenta de twitter, endureciendo la crítica por este asunto y extendiéndola también a los miembros socialistas del Gabinete del que formó parte hasta el pasado año, quienes -por su parte- han zanjado la polémica en las últimas horas.

Tanto Félix Bolaños, titular de Presidencia; como Miquel Iceta, de Cultura, han rechazado de plano criticar al jefe del Estado como exigen Iglesias y Podemos. Es más, ambos han restado importancia a su actuación el pasado domingo en el citado acto político.

Consideran los ministros socialistas que el monarca no debería pedir disculpas y que se trata de "una polémica veraniega que sirve para que algunos marquen posiciones políticas". Como, por ejemplo, el ala minoritaria de la coalición o los socios habituales de Pedro Sánchez, que han arremetido en cascada contra el Rey.

Podemos ha anunciado que preguntará al Ministerio de Asuntos Exteriores si la actuación del monarca estaba "refrendada con el Gobierno, como exige la Constitución". Además, el partido cree que este asunto "requiere disculpas por parte de nuestro país".

"Mensaje político"

Un extremo que, desde luego, no comparten en el PSOE, facción mayoritaria del Ejecutivo. De ahí el reproche de Iglesias, que no ha dudado en establecer un paralelismo entre este asunto y la polémica decisión del expresidente Zapatero en 2003, cuando era líder del PSOE, de no levantarse ante la bandera de Estados Unidos.

Entonces, según ha explicado el exdirigente morado, Zapatero quiso lanzar un "mensaje político". De igual manera cree que ha hecho ahora el Rey con la espada de Bolívar, un "símbolo" para las formaciones de izquierdas de la independencia de los países hispanoamericanos.

En 2003 el gesto de Zapatero, como jefe del PSOE, ante la bandera de EEUU, fue un mensaje político.

Cabe destacar que expertos en protocolo han aclarado a EL ESPAÑOL que la espada bolivariana no forma parte de los símbolos oficiales de Colombia, por lo que Felipe VI no habría cometido ningún fallo diplomático.

Desde que vieran la luz las imágenes de la toma de posesión de Petro, Iglesias ha sido uno de los más reivindicativos con esta cuestión. Entre sus varias referencias, ha cargado contra "la falta de respeto" del jefe del Estado a "un símbolo de la libertad de América Latina".

"Exigir respeto"

Tampoco ha ocultado el doctor en Ciencia Política su deseo porque "pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos".

Y es que para el exvicepresidente la foto del Rey sentado ante la espada de Bolívar supone una humillación de "la dignidad democrática de España y el honor de las naciones latinoamericanas". Por eso ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería "llamarle al orden y exigirle respeto institucional".

Una petición que, según han dejado entrever este martes los ministros del ala socialista, no se llevará a término, pese a la indignación de quien ocupó la vicepresidencia segunda del Gobierno hasta el año pasado.

