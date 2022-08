El Gobierno ve "intrascendente" la polémica de Felipe VI y la espada de Bolívar

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha querido zanjar este martes la polémica generada en torno a Felipe VI y su gesto de no levantarse al paso de la espada de Bolívar en la investidura de Gustavo Petro en Colombia. Un tema "instrascendente", ha asegurado el socialista en una comparecencia pública desde Almería.

Tras la cascada de reacciones de los socios habituales del Ejecutivo tachando de "irrespetuoso" al jefe del Estado por no mostrar respeto ante un "símbolo" de los países hispanoamericanos, el titular de Presidencia ha garantizado que "la solidez y amistad entre España y Colombia es absoluta".

Una vez reiterada la felicitación al flamante presidente colombiano, Gustavo Petro, el ministro Bolaños ha remarcado que prueba de las buenas relaciones que hay entre ambos países es la decisión del Gobierno de enviar "una delegación encabezada por el Rey" a la toma de posesión de Petro.

Es más, Félix Bolaños considera que la actuación del monarca que tantas críticas ha despertado entre la izquierda y el independentismo, no va a afectar a la colaboración con el país latino. Si cabe, el hecho de que por primera vez haya un líder progresita al frente del país va a "acrecentar" aún más las relaciones.

Por su parte, el responsable de Cultura, Miquel Iceta, ha reconocido su desconocimiento sobre si hubo o no un fallo de protocolo. "Yo si me pasa una espada por delante no sé si me levantaría o no. Si me han avisado desde protoclo, pues sí", ha argumentado el socialista catalán.

"Polémica veraniega"

Al igual que Bolaños, el ministro Iceta ha restado importancia al asunto, insistiendo en lo mismo que apuntaban a EL ESPAÑOL fuentes de Exteriores, que se trata de "una polémica veraniega que sirve para que algunos marquen posiciones políticas".

Por ello, ha descartado darle "la importancia que se le esá dando". Igualmente ha considerado que sería "disparatado" pedir disculpas como han sugerido desde Podemos, socios minoritarios de la coalición.

Sobre el relato de los hechos, Iceta ha recordado que el recién estrenado presidente colombiano pidió "en el último momento la espada de Bolívar" por lo que fue "una cosa sobrevenida" de la que, dice el ministro, "buscar conscuencias no corresponde".

En las últimas horas desde Podemos han anunciado que preguntarían por este asunto al Ministerio de Asuntos Exteriores para saber si el Gobierno refrendó la decisión del Rey de permanecer sentado durante el paso de la espada bolivariana.

El ala minoritaria del Ejecutivo, además, ha calificado de "extrema gravedad" lo que considera un "acto irrespetuoso" de Felipe VI. Aunque, una vez más, este asunto ha dividido la visión entre una facción y otra del Consejo de Ministros. Ahora con las palabras de Iceta y Bolaños, Moncloa espera pasar página.

No hubo fallo

Cabe destacar que expertos en protocolo han trasladado a EL ESPAÑOL que no hubo un fallo protocolario del Rey, ya que la espada del conocido como Libertador "no es un símbolo oficial de Colombia". Así lo ha explicado la doctora en Relaciones Internacionales colombiana, Érika Rodríguez Pinzón.

Mientras tanto, desde el entorno del monarca han trasladado también a este periódico que la actuación que mantuvo Felipe VI fue "impecable", descartando así un fallo por su parte y añadiendo que "estuvo donde tenía que estar".

