Feijóo tiende la mano al PSOE para proteger a las rentas más bajas: "Aquí tienes mis votos"

Feijóo tiende una vez más la mano al PSOE. Esta vez, para proteger a las rentas más bajas y suavizar el impacto de los precios en las clases más humildes.

"Presentamos al Gobierno en abril un Plan Económico, lo pusimos a su disposición y si quiere hablar en serio para controlar la inflación a las rentas bajas, podrá contar con nuestros votos", ha enfatizado el presidente del Partido Popular.

"Ya no le pido a Sánchez que reconozca que las propuestas que hemos planteado son del PP, no le pido que retire los insultos y desprecios, le decimos que si queremos hablar en serio para controlar la inflación a las rentas más bajas, estamos a disposición del Gobierno. Podéis contar con nuestros votos y nuestra solidaridad. Devolvamos a la gente lo que ha pagado de más y sigamos trabajando", recalcaba Feijóo este sábado en un acto en su tierra natal, en Galicia.

"Si no queréis es vuestra responsabilidad, vuestro fracaso", concluía Alberto Núñez Feijóo refiriéndose al posible rechazo por parte del PSOE a su propuesta. Y es que el expresidente gallego ha sido muy crítico este sábado con la política económica del Gobierno y ha sostenido que la inflación en el 10,2% en mayo demuestra que el presidente, Pedro Sánchez, es “el peor alumno de la clase” en Europa.

Así lo ha reprochado Núñez Feijóo en un acto con el que el expresidente de la Xunta ha vuelto a Galicia tras ser elegido presidente del partido y con el que cierra así en la localidad coruñesa de O Pino la minigira autonómica que ha dedicado a exponer sus propuestas económicas, presentadas previamente en el País Vasco y Cataluña. El líder popular ha lamentado la alta inflación, que ha considerado como el principal problema de España y ha pedido “reformas sensatas” para frenarla, como ha propuesto, según ha dicho, en diversas ocasiones desde el PP.

"Con rigor"

“Gastemos el dinero con rigor, hagamos una economía más competitiva y, por favor, no vuelva a gastar el dinero de la deuda”, en mantener el que es el “Gobierno más caro de la democracia español”, ha incidido Núñez Feijóo que pide al Ejecutivo que piense en las “familias que no pueden llegar a fin de mes” por la carestía de los productos. Con este escenario, es “inaudito” que el presidente de Ejecutivo estatal diga “que las medidas que tomó son las adecuadas” cuando él “sistemáticamente es el peor alumno de la clase” en Europa.

A este hilo, ha remarcado que en su partido no piden "cosas raras" porque "ayudar a los que menos tienen es algo no solo razonable, sino obligatorio" ya que el "incremento de precios en España está otra vez por encima de la media europea" y quienes lo padecen "no son los poderosos sino son las rentas más modestas, más bajas". Precisamente a esta parte de la sociedad, ha subrayado, es a la que "se debe el PP de toda España" y, por ello, se ha comprometido a trabajar "por ellos", por las miles de familias que no llegan a fin de mes.

Durante el encuentro en el que han participado alrededor de 4.000 militantes y afiliados del PP, Núñez Feijóo ha puesto de relieve la "victoria histórica del PP en Andalucía" que ha sido un "soplo de aire fresco" que puso de manifiesto que puede volver a España "la centralidad frente al radicalismo" lejos de un Gobierno que cada día "se divide más". El expresidente gallego ha agradecido el respaldo de los suyos en Galicia y ha asegurado que "no hay un lugar mejor para estar en un día como hoy porque no hay una mejor compañía con tantos amigos".

Durante su intervención ha intercalado el gallego y el castellano y reivindicado que el PP gallego es "la familia más grande del PP de España". El presidente gallego y líder del PP en la comunidad, Alfonso Rueda, ha puesto en valor la relevancia de este acto en el que el partido se reivindica nuevamente unido "con la alegría de volvernos a ver" para "dar las gracias" por lo conseguido y "ponerse a trabajar" para los próximos retos ya que "solo nos vale ganar", ha dicho.

"Tenemos muy poco tiempo para acabar de elegir los equipos" con los que demostrar que "somos un partido de Gobierno", ha insistido Rueda, que ha añadido: "Somos el PP y salimos a ganar en todos los ayuntamientos". Rueda ha agradecido a Núñez Feijóo que, tras doce años, haya dejado en Galicia un "Gobierno unido" y que es "ejemplo de tantas cosas" que ahora todos los populares quieren trasladar a nivel estatal, con el objetivo de que el político de Os Peares sea el próximo jefe del Ejecutivo central.

El presidente de la Xunta ha confiado en el triunfo de “la marca Feijóo” que “aporta ilusión pero también aporta gestión” como todos los españoles comprobarán y “darán las gracias”. Por su parte, el presidente provincial del PP coruñés, Diego Calvo, ha considerado que este acto es el pistoletazo de salida de cara a las elecciones municipales en las que todo el trabajo que hacen los militantes populares “tendrá recompensa” con unos buenos resultados el próximo mes de mayo. Una recompensa que, en todo caso, tendrá su respuesta durante el mandato en las alcaldías porque "de la gente del PP siempre se espera gestión y trabajo".

