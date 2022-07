La ministra de Educación carga contra las "becas para ricos" de Ayuso: "Es Robin Hood pero al revés"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha criticado este sábado las "becas para ricos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así ha denominado al programa de ayudas económicas anunciadas por el Gobierno regional, criticadas por la oposición por beneficiar también a familias con rentas de hasta 100.000 euros anuales.

Alegría ha participado este sábado en la convención del PSOE de la ciudad de Madrid, un cónclave que ha servido, principalmente, para definir el proyecto de los socialistas capitalinos de cara a las elecciones municipales de 2023, en las que tratarán de desalojar a José Luis Martínez-Almeida del Palacio de Cibeles.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, la principal baza del PSOE-M es Mercedes González, la actual delegada del Gobierno en la ciudad, que ya ha protagonizado varios rifirrafes públicos con el alcalde del PP y se perfila como su futura rival.

Otra de las alternativas que contempla el partido es la portavoz municipal del PSOE, Mar Espinar, también presente en el acto. Desde la formación, insisten en "esperar" al proceso de primarias para designar a una candidata definitiva.

La propia ministra Alegría ha animado a González a "trabajar" durante estos meses "para generar ilusión", en lo que ya se interpreta como un nombramiento —no formal pero sí oficioso— como competidora de Almeida por la alcaldía.

Los socialistas son conscientes de lo evidente: el PSOE no pasa por su mejor momento ni en el Ayuntamiento ni en la Asamblea regional, donde ya ni lidera la oposición, tras el sorpaso del Más Madrid de Mónica García.

La portavoz municipal socialista, Mar Espinar, ha reconocido al inicio de la convención que la situación de los socialistas en la capital es "crítica" y ha reconocido lo mucho que se juega el partido en los futuros comicios locales. "O remontamos, o el sueño se acabó", ha indicado.

"En 1983, el PSOE obtenía 803.000 votos en la ciudad de Madrid, frente a los 200.000 en 2019. Nuestra sangría electoral ha sido constante", ha subrayado.

"La respuesta no nos va a gustar: el PSOE en Madrid no ha hablado el lenguaje de las mayorías en esta ciudad y nos han pasado por la derecha y por la izquierda, como si fuéramos en bicicleta por una autopista y, ciertamente, en dirección contraria".

"Robin Hood al revés"

Gran parte del discurso de la ministra de Educación ha estado plagados de críticas a la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid, en contraposición con la agenda social del Gobierno central.

Sobre la líder madrileña, Alegría ha dicho que su plan es el de "con una mano, (...) quitarle a las clases trabajadoras y medias" lo que pagan en impuestos para beneficiar después a "unos pocos que cobran más de 100.000 euros".

Y ha tachado de "barbaridad" este modelo "retrógrado" y "erróneo", comparándolo con "Robin Hood al revés". "La derecha en España (...) se lo quita a las clases medias para dárselo a las altas", ha reprochado.

"No somos lo mismo; no gestionamos igual y, desde luego, no compartimos los modelos de la derecha", ha insistido. "¿Esto era el PP de la moderación de [Alberto Núñez] Feijóo? ¿Este es el modelo de justicia social y educación del PP?", se ha preguntado durante el evento, extendido sus críticas al actual líder nacional del partido.

Por contra, ha ensalzado el sistema de becas del Gobierno central, "destinado a los jóvenes que más lo necesitan" y a las "familias con dificultades".

Alegría también ha reivindicado el "éxito de país" que ha supuesto la organización de la cumbre de la OTAN en Madrid, que ha finalizado este viernes. También ensalzado "la determinación del presidente [del Gobierno Pedro] Sánchez para situar a España en ese momento de unidad que está viviendo Europa".

