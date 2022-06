Feijóo pide concentrar el voto en el PP para echar a Sánchez: "Vox no tiene experiencia ni gestión"

Aún con la resaca de la mayoría absoluta del PP en las elecciones de Andalucía, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ve cada vez más cerca de la Moncloa. Para lograrlo ha pedido este viernes concentrar el voto en su partido para echar a Pedro Sánchez y porque "Vox no tiene experiencia de Gobierno".

Además, ha acusado al presidente del Gobierno de "romper los puentes" para negociar el Consejo General del Poder Judicial con la reforma "unilateral" que ha anunciado para "controlar" el Tribunal Constitucional, un motivo más, ha dicho, para desalojarle del poder.

Feijóo, que se ve preparado ya para gobernar tras el empuje de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, ha pedido a los votantes de Vox que se fueron del PP que vuelvan. "Si quiere que el PSOE, Podemos, el Partido Comunista o Izquierda Unida no sigan en el Gobierno, vote al PP", ha pedido en una entrevista en Telecinco.

"Si se concentra el voto hay una alternativa a Pedro Sánchez", ha insistido Feijóo, que deja fuera de toda ecuación a Vox, a quienes considera personas "sin experiencia de Gobierno".

"No verán personas de Vox que hayan gestionado comunidades autónomas, ayuntamientos... No creo que ante una crisis como esta lo importante sea ahora fichar a gente que no ha gestionado nunca nada", ha dicho.

"Sánchez ha roto puentes"

Preguntado por la decisión del PSOE de registrar hoy en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional, Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de "romper los puentes".

Feijóo ha dicho que su partido se ha enterado por los medios de comunicación de que el Gobierno prepara esa reforma legal para "reponer" las competencias del CGPJ que le quitó hace unos meses.

"Controlar el Constitucional"

Según ha dicho, "lo dejó sin competencias" y ahora como "le interesa modificar el TC" parar cubrir las vacantes le "repone parte de las competencias que le había hurtado". "Después de lo que hemos visto con el CNI, con la Fiscalía General del Estado o con el CIS, esto empieza a ser una preocupación ni puntual ni estructural", ha proclamado.

Por eso, ha cargado duramente contra el Gobierno porque lo que busca es "controlar" el Tribunal Constitucional y le ha acusado de "romper cualquier tipo de puente" con su partido para negociar el CGPJ. A su juicio, "parece que el objetivo del Gobierno es no negociar nada con el PP".

