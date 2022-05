El "frente" de Yolanda Díaz se tuerce también en Madrid y la izquierda irá dividida a mayo de 2023

No es ningún secreto que el "frente amplio" que preconiza la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha comenzado con buen pie. La Junta Electoral de Andalucía ha frenado en seco el acuerdo in extremis alcanzado entre Podemos, IU, Más País, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz para concurrir en la coalición Por Andalucía el próximo 19 de junio. La izquierda irá dividida y enfrentada.

Se da la paradoja, además, de que aunque ese "frente amplio" se hubiese conformado finalmente tal y como quería la ministra (que terminó renegando de la coalición diciendo que su proyecto "no tiene nada que ver"), este habría obtenido peores resultados que Adelante Andalucía en diciembre de 2018. En aquellos comicios, Teresa Rodríguez se presentó en una candidatura conjunta con todas las corrientes a la izquierda del PSOE. Y sacó 17 escaños. Hoy, esta gran concentración de la extrema izquierda obtendría entre 9 y 13, según la última encuesta de SocioMétrica para El Español. Mismas corrientes, menos representación. Un varapalo, en definitiva, que podría tener su réplica en la Comunidad de Madrid, donde el proyecto de Yolanda Díaz va a encontrar serios problemas para articularse. Podemos lleva meses insistiendo a Más Madrid para concurrir juntos en los comicios autonómicos de 2023... en balde. El problema es que Mónica García se sabe fuerte en las encuestas, y sería la principal fuerza en la oposición a Isabel Díaz Ayuso consumando su sorpasso al PSOE en la región. Por otro lado, Podemos, en retroceso tras la debacle de Pablo Iglesias el pasado 4 de mayo de 2021, correrían el riesgo, incluso, de desaparecer de la Cámara autonómica. Aunque en público la formación morada y la filial madrileña de Íñigo Errejón sólo se dedican parabienes y halagos, lo cierto es que la tensión está empezando a aflorar internamente. "Más Madrid está mirando a las encuestas, y comete un error porque sólo yendo juntos podemos ilusionar con una alternativa al modelo neoliberal de Ayuso", admite un dirigente madrileño de Podemos. El PSOE, que en ningún caso entra dentro del proyecto (ni a nivel nacional ni autonómico), ha bendecido la unión entre Más Madrid y Unidas Podemos a través de su portavoz en la Asamblea de Vallecas, Juan Lobato, que ha animado esta semana a ambas formaciones a consumar esta coalición electoral porque ambos "son comunistas". Si las tres fuerzas de la izquierda concurrieran separadas a la próxima llamada a las urnas, sumarían juntas 56 escaños. Menos que el Partido Popular, que, con 65, podría gobernar en solitario con el apoyo parlamentario de Vox (14). Ayuntamiento de Madrid Una situación similar es la que se vive en el Ayuntamiento de la capital. Más Madrid es, desde 2015, la fuerza hegemónica en la izquierda y no tiene ninguna intención de escuchar los cantos de sirena de Unidas Podemos, que ni siquiera tiene representación en Cibeles. Tendrían mucho que perder y muy poco que ganar. Y es que en ningún caso la suma podría descabalgar a José Luis Martínez-Almeida, cuya única disyuntiva sería gobernar con Ciudadanos (que resistiría en la capital con el 7,2% de los votos y cuatro representantes) o con Vox. La formación que lidera Rita Maestre en el consistorio madrileño se encuentra en este momento en un batalla judicial con los exconcejales de Manuela Carmena que abandonaron Más Madrid para fundar Recupera Madrid. Sus tres ediles han denunciado a su expartido por financiación ilegal y falsedad documental. El frente amplio se presentó el pasado 13 de noviembre de 2021 en el acto 'Otras políticas', en Valencia. Europa Press La puesta de largo del proyecto de Yolanda Díaz comenzó en el encuentro Otras políticas organizado en Valencia el 13 de noviembre del año pasado. Ahí se presentó esta suerte de gran plataforma, que levantó expectativas e interés entre los votantes de izquierdas. Seis meses después, tras estallar el gallinero andaluz, el proyecto parece haber nacido muerto. Madrid será, si acaso, la tumba del frente amplio.