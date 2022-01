Alberto Cubero, el concejal comunista que llama "carapolla" a Almeida y pide "colgar" al Rey

Muchos no sabían de sus existencia hasta este martes, cuando ha aparecido en todos los medios por llamar "carapolla" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Pero él es de sobra conocido por todos los aragoneses.

Se llama Alberto Cubero Serrano, es secretario político del PCE en Aragón, concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y, sobre todo, el protagonista de algunos de los mayores exabruptos que han tenido lugar de un tiempo a esta parte en la política nacional.

El propio Cubero ya avisa en su cuenta de Twitter de que "la cortesía parlamentaria no la entienden en la calle". Y tampoco la entiende él, que ha pedido "colgar" al Rey Felipe VI, ha llamado "ababol" al presidente de Aragón, Javier Lambán, y ha calificado de "franquistas" y "terroristas" a los jueces españoles. Entre otras lindezas.

Cubero, de hecho, tiene todavía una causa abierta por delito de odio por "alentar la violencia contra Vox" en una comisión de Hacienda celebrada el pasado mes de abril. El partido que preside Santiago Abascal presentó una querella contra el concejal, que deseó que "ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España", en referencia a las agresiones que sus dirigentes sufrieron el año pasado en el barrio madrileño.

También fue uno de los participantes en el acto organizado por Podemos en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre para cargar contra "la represión policial" y las "sentencias injustas". Allí, pronunció una de las frases más polémicas del evento: "El franquismo no ha entregado las togas".

Desde que entró en el Ayuntamiento en 2015, como mano derecha del exalcalde, Pedro Santisteve, Cubero no ha dejado de ser noticia por comentarios censurables. El pasado mes de julio defendió la dictadura de Cuba durante un pleno municipal. El alcalde, Jorge Azcón, le invitó entonces a predicar con el ejemplo e irse a vivir a la isla caribeña.

El rey exigió el despido de los trabajadores de TVE por el rótulo que no le gustó.

¡Obrero despedido, monarca colgado!https://t.co/fmgaMna2N7 — Alberto Cubero (@cubero_alberto) April 4, 2021

Pero la cosa no queda ahí. El concejal comunista mandó "a cascarla" a una edil del Partido Popular, llamó "terroristas" a los jueces" y animó a través de redes sociales a "colgar" al Rey, Felipe VI, en respuesta a la destitución del guionista de TVE que escribió el ofensivo rótulo contra la Princesa de Asturias cuando ésta marchó a Gales a iniciar sus estudios de Bachillerato ("Leonor se va de España, como su abuelo").

La retahíla de este concejal no tiene fin. En junio de 2018, se mofó del asesinato de Carrero Blanco para criticar el nombramiento del astronauta Pedro Duque como nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. "Pedro Duque, el segundo ministro astronauta en España después de Carrero Blanco, que también voló muy alto".

Cubero también cargó públicamente contra los jueces por la sentencia que dictó una magistrada de Zaragoza en contra de una decisión del gobierno municipal del que por entonces era teniente de alcalde este edil comunista. "A mí lo que diga la jueza me importa un carajo", afirmó.

Enésima polémica

Con este currículum no puede sorprender que haya vuelto a liarla este martes. De nuevo, en una comisión de Hacienda. Ahí se ha animado a bromear con que el alcalde de la capital podría proponer como Hijo Predilecto al tenista Djokovic en las próximas Fiestas del Pilar. "Con las ocurrencias que copia del... Iba a decir, perdón, carapolla... del señor Almeida", ha expresado Cubero.

Esto es impresentable. La izquierda siempre insultando y crispando. ¡Ya vale! pic.twitter.com/u3fdsT6HH7 — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 18, 2022

Pese a serle reprochado el insulto, ante el estupor de la concejal del Partido Popular María Navarro, que presidía la comisión, Cubero ha reiterado hasta tres veces sus palabras. "Me he disculpado. Perdón, lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga", ha sentenciado el concejal.

En respuesta al insulto, el también portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al concejal a que admita que le ha insultado de forma "voluntaria":"De forma un poco infantil, dice que se le ha escapado. Que tenga la valentía de admitir que lo ha dicho voluntariamente".

Su currículum

Su experiencia laboral previa a la política del concejal se limita a haber trabajado en el servicio de lavandería de un hotel, donde está de excedencia, aunque en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza se resalta que "de joven compaginó sus estudios con diferentes trabajos: camarero, basurero, mozo de almacén, peón metalúrgico, etc.".

Precisamente por su limitada formación académica, obtenida en el Instituto Pablo Serrano, donde aprobó el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, ha sido criticado en las últimas horas por los internautas en las redes sociales.

Su andadura política comenzó a los 16 años, cuando se afilió a la Juventud Comunista (UJCE Aragón). Milita en el PCE desde 1999, haciéndose con la Secretaría General de la formación en Aragón en 2014. Actualmente es miembro de la Presidencia y el Consejo Político de Izquierda Unida y coordinador de Áreas de Elaboración en la región.

Y ya como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza sus aportaciones más destacadas en la política han venido en forma de conductas polémicas e insultos. El último, llamar "carapolla" al alcalde de Madrid. ¿Cuál será el siguiente?

