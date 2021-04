Bukaneros y anarquistas, la ultraizquierda que pateó al policía al grito de "Vallekas no se doma"

Las agencias cuentan cientos de fotos del mitin de Vox, pero hay una que ejemplifica, sin matices, lo ocurrido en Vallecas este miércoles: un joven con un plumas azul, pantalones negros y zapatillas New Balance dándole una patada a un antidisturbios. A su alrededor, algunos huyen, otros contemplan la escena sin hacer el amago de socorrer al agente y unos últimos, simplemente, jalean al autor de la escena. "Vallekas no se doma", esgrimían, justificando la agresión.

A partir de ahí se puede desgranar lo ocurrido a través del balance policial: dos detenidos, 14 atendidos por el Samur y 17 policías nacionales con contusiones leves. ¿La culpa? Unos dirán que de los 150 simpatizantes de Vox que se acercaron a Vallecas a escuchar el mitin de Abascal; otros, sin embargo, culparán a los 500 antifascistas que, a través de diversas convocatorias, acudieron para reventar el acto en contra de las peticiones de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

Todos ellos llevaban ya meses calentando Madrid, con diferentes convocatorias -no todas con éxito-. El pasado 20-M ya intentaron armarla con una gran manifestación al grito de: "Se va a liar". A la postre, pasó sin pena ni gloria. Este miércoles, sin embargo, sí han trascendido.

Entre esos grupos, Vallekas Antifascista, Coordinadora Antifascista de Madrid, Izquierda Castellana, Bukaneros, Vallekas se Defiende, grupos anarquistas y la Coordinadora 25-S. Ellos son, presuntamente, los instigadores del ataque policial y, por ende, de esta patada inexplicable a un antidisturbios. Al igual que ocurrió hace poco menos de mes y medio en las protestas en favor de Pablo Hasél, donde también se detuvo a dos manifestantes por agredir a otro antidisturbios. Entonces, eso sí, los autores fueron miembros de Movimiento Antirepresivo de Madrid, sin presencia en esta ocasión.

Pero, en concreto, ¿quiénes están tras estos grupos?

Si alguien controla a la izquierda puramente vallecana desde fuera de las instituciones, esos son la Coordinadora Antifascista de Madrid, el conglomerado radical con mayor poder de convocatoria en la capital. De él parten las ramificaciones puntuales hacia los grupos más pequeños, más organizados y más implicados en el día a día. De entre todos ellos, en el barrio, destacan dos.

Bukaneros

El primero es el de Bukaneros, los ultras del Rayo Vallecano, muy implicados políticamente y viejos conocidos de los movimientos radicales en el barrio. Aunque sus raíces son futboleras, su proyección va mucho más allá del deporte.

Desde 1992 controlan gran parte de la actividad política en el barrio, sobre todo en lo referente a “la lucha y defensa de nuestro equipo, nuestro barrio y nuestra forma de entenderlo siempre limpia de racismo y fascismo”. Son habituales en todos los frentes izquierdistas de la capital.

Por mucho que se empeñen en hacernos callar y en generar miedo, no lo van a conseguir. El barrio es de los vecinos y aquí no sois bienvenidos. pic.twitter.com/bW3xk4JHCo — Bukaneros (@bukaneros92) April 7, 2021

Izquierda Castellana

El segundo, Izquierda Castellana, un partido marxista-leninista que defiende la soberanía de las dos Castillas, La Rioja, Cantabria y Madrid con respecto al resto del Estado. Aunque tiene mucha menos repercusión mediática que sus camaradas futboleros, el grupo sí controla a buena parte de los movimientos antifascistas de Vallecas. Fundado en el año 2000 como un frente de partidos, la organización milita en el marxismo-leninismo y reivindica la unión de las 17 provincias de las Castillas, La Rioja, Cantabria y Madrid como un único ente (“Castilla unida”) soberano de España.

Históricamente, el partido ha estado relacionado con la izquierda abertzale y el brazo político de ETA. En los primeros compases del siglo, las conexiones de IzCa convirtieron a la formación en una especie de altavoz de la política batasuna en Madrid. Sus vínculos se desgastaron a partir de 2014, cuando se negaron a participar en las listas conjuntas de EH Bildu para las elecciones europeas.

Coordinadora 25S

Otro de los convocantes es la Coordinadora 25S, un movimiento surgido en 2012 más conocida por organizar el movimiento de Rodea el Congreso del mismo año. Aunque entre sus filas se encuentran militantes de izquierdas, la mayor parte de sus integrantes lo forman activistas sociales, colectivos vecinales y, en general, entidades surgidas de las postrimerías del 15M.

Desde entonces, su actividad ha sido más bien discreta, implicándose en varias iniciativas de defensa de la Sanidad Pública, de la hostelería y otras causas sociales, pero nunca han destacado especialmente por relacionarse con los movimientos puramente de izquierdas.

Vallekas no es fiera para domar.



Solidaridad con lxs detenidxs#VallekasAntifascista — VallekasAntifa (@VallekasAntifa) April 7, 2021

Vallekas Antifa

El creador del manifiesto convocante es Vallekas Antifa, un colectivo nacido a principios de los años 2010 como respuesta al “movimiento represivo de Madrid”. En el texto, suscrito por la Coordinadora Antifascista Madrid, apuntan a no permitir “que el fascismo se presente en Vallekas y lo utilice como escenario para su discurso de odio y miedo”.

“Nuestros barrios no son lugar para la escoria fascista y racista. No te quedes en casa, no muestre indiferencia. Acude a las 18:00 horas a la plaza Roja”, rezaba la convocatoria.