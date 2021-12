Los jueces califican de "maltrato institucional" el acto del Congreso en el que se les llamó franquistas

Indignación y lamentos, pero no sorpresa. Pena y preocupación. Es el sentir de las principales asociaciones judiciales, que han respondido al señalamiento vertido contra el Poder Judicial en el último acto organizado por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tacha de "lamentable" el "maltrato institucional" de actos como este, en los que quienes ostentan la representación política critiquen a los jueces y aludan a su ideología.

Este miércoles, la Sala Clara Campoamor se convirtió en una barra libre en la que miembros de la plana mayor de la formación lanzaron sus críticas a los jueces "reaccionarios", la "manipulación policial" de ciertos casos mediáticos y la "criminalización de la protesta".

"Aluden a la ideología cuando los jueces no se guían por ella, sino por la aplicación de la ley", expone Del Barco, entrevistada por EL ESPAÑOL. Admite que las resoluciones de los tribunales permiten la crítica, aunque esta debe hacerse "desde el razonamiento jurídico, de forma fundamentada".

La presidenta de la APM lamenta también que se califique de "reaccionario" el "mantenimiento del orden" y la aplicación de la ley. Y máxime, añade, "cuando estamos ante casos de ataques a la Policía, que es esencial para la seguridad".

Isa Serra, durante el evento de este miércoles.

En el coloquio dedicado a Los Seis de Zaragoza —los jóvenes condenados "injustamente", a ojos de Podemos, por atentado a la autoridad y lesiones—, nombres de la plana mayor de la formación arremetieron contra "las cloacas judiciales", en las que enmarcaron, con nombre y apellidos, a ciertos magistrados.

"El franquismo no entregó las togas y en las comisarías no entró la Transición", llegó a asegurar el concejal Alberto Cubero. También acudieron al evento Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Mireia Vehí (CUP), Néstor Rego (BNG), Joan Baldoví (Compromís) y dirigentes de Unidas Podemos como Pablo Echenique, Isabel Serra o Jaume Asens.

Alberto Cubero, concejal de Zaragoza En Común.

"Para nosotros, esto no es algo aislado, forma parte de un contexto general que vive España desde hace un tiempo: el relato de deslegitimación y desprestigio del Poder Judicial en su conjunto", declara Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV).

"Es otra pieza más de un puzzle que busca, aunque quizá no conscientemente, hacer que la ciudadanía considere ilegítimo el Poder Judicial, que está corrompido", añade. Para Fernández Vaquero, este relato puede tener beneficios para los partidos.

Al poder político, cuenta Fernández por teléfono, "le interesa" apoyarse en esta visión "para protegerse" y, "escudándose en que los jueces tienen sesgos ideológicos", intervenir en la magistratura.

Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), evitan valorar las declaraciones vertidas en el evento. "Solo lo he leído en la prensa, no lo he visto", cuenta a EL ESPAÑOL una portavoz de la asociación.

No obstante, reitera su "respeto" a las resoluciones judiciales, que "siempre pueden ser objeto de crítica, tanto positiva como negativa" y a la labor de otro poder del Estado [el legislativo], en relación del aval de la Cámara Baja a este acto.

Por su parte, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, reconoce su "pena" por lo expresado en el evento y critica: "La protesta siempre viene cuando se condena a gente de su espectro ideológico, que es cuando se manifiesta interesadamente que la Justicia es parcial".

Del mismo modo, Portillo arremete contra la "colonización" de la Cámara Baja con "versiones partidistas" sobre la labor judicial. La confianza de los ciudadanos en la Justicia es uno de los fundamentos de la democracia, cuenta. "Sin ella, el control que ejercen los tribunales no es posible", apunta. Actos como éste, a su juicio, "socavan esa confianza".

Y culmina: "Creo que el Parlamento está para otro tipo de cosas; no para que una institución de todos los españoles ataque a otra institución de todos los españoles, como es la Justicia".

Críticas a Marlaska

Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil también han salido en tromba a pedir cuentas por la conferencia organizada por Unidas Podemos y a exigir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que de una vez por todas cumpla con sus funciones y defienda a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Que dé la cara, le piden, "frente a los ataques", que, a su juicio, vienen recibiendo desde esa esfera política del Gobierno y sus aliados.

El sindicato JUPOL, la agrupación mayoritaria en el Consejo de la Policía, muestra también mostrar su más "profunda indignación" por lo que a su juicio constituye "un nuevo ataque ejercido contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de algunos miembros del Congreso de los Diputados".

Para esta organización sindical resulta "inconcebible" que desde la sede de la soberanía nacional se presten las instalaciones e infraestructuras "para acometer un homenaje de este tipo, en el que solo se busca manchar la imagen de una de las instituciones mejor valorada del Estado".

Marlaska, en el Congreso de los Diputados. Efe

El portavoz nacional de JUPOL, Pablo Pérez, incide en que la "gravedad" del acto reside, sobre todo, en que "el ministro del Interior, una vez más, dé la espalda a los agentes permitiendo un ataque frontal contra la Policía Nacional por parte de sus socios de Gobierno".

"¿Qué lecciones de ejemplaridad van a darnos? No son víctimas. Formaron parte de agresiones contra nuestros compañeros", aseguran por su parte desde Jucil, la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.

También han expresado su repulsa hacia la reunión perpetrada este miércoles desde la Confederación Española de Policía (CEP). La CEP advierte ya la Cámara Baja como "un foro en el que poder insultar, ofender y humillar a los policías nacionales, amparándose, en una estrategia miserable y cobarde, en la inviolabilidad de los diputados en el ejercicio de su cargo. Se aprovechan de un privilegio que les sitúa por encima del Código Penal para injuriar y calumniar desde la impunidad".

"Su desprecio nos honra, nos recuerda que lo hicmos muy bien en una tarea tan importante como la lucha antiterrorista —explican desde CEP en referencia a partidos como EH Bildu—. No nos sorprende. Saben perfectamente quiénes impidieron la imposición de un proyecto totalitario en el País Vasco y tratan de vengarse en cada ocasión que se les presenta".

