Martínez-Almeida abre la puerta del Mutua Madrid Open a Novak Djokovic: "Sería un gran reclamo"

José Luis Martínez-Almeida ha abierto la puerta a Novak Djokovic a que venga al Mutua Madrid Open. El alcalde de la capital de España ha dejado claro que su entrada al país dependerá del Gobierno, pero, con su condición de número uno del mundo de tenis, ha señalado que sería un "gran reclamo" para el torneo que finalmente pueda acudir. El serbio, expulsado de Australia por no estar vacunado, también ha recibido este lunes el cambio de criterio en Francia para poder acudir a Roland Garros.

"No hay que ignorar que Djokovic sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open es un gran reclamo para garantizar que el torneo tenga éxito de público que habitualmente tiene. En relación con su entrada a España, será el Gobierno el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, nadie duda que es el número uno y si pudiera venir será un gran reclamo", espetó el alcalde de Madrid.

El también portavoz nacional del PP deja en manos del Gobierno "que en su momento diga si cumple con los criterios de entrada", pero ha recordado lo importante que es para el torneo más importante que se celebra en España que, "a pesar de lo sucedido en Australia y en Francia", el número uno del mundo participe. En los carteles del torneo que anuncian las fechas en las que se disputa y que están por toda la capital se puede ver al serbio como imagen principal.

Novak Djokovic, a su llegada a Serbia desde Australia. REUTERS

El tenista todavía no tiene claro cuál será su nuevo calendario después de no poder disputar el Open de Australia. Sabe que sin vacuna no podrá jugar en Estados Unidos ni en Francia otros dos Grand Slam y que para hacerlo en Wimbledon, tendrá que superar un confinamiento de varios días. Djokovic ha llegado este lunes a Serbia y se tomará varios días para replantearse su futuro. Teniendo en cuenta sus mensajes y los de sus allegados, no se plantea cambiar de parecer en cuanto a la vacunación.

