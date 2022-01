Un edil de Podemos en Zaragoza llama "carapolla" a Martínez-Almeida: "Se me iba a escapar"

Alberto Cubero, concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), formación que cuenta con el apoyo de Podemos o Izquierda Unida en la capital maña, ha llamado "carapolla" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Lo ha hecho este martes durante la comisión de Hacienda y, según se ha disculpado, se le "iba a escapar". El concejal maño ironizaba señalando que el alcalde de la capital podría proponer como Hijo Predilecto al tenista Djokovic en las próximas Fiestas del Pilar. "Con las ocurrencias que copia del... Iba a decir, perdón, carapolla... del señor Almeida", ha expresado Cubero.

A preguntas de la concejal María Navarro (PP), que presidía la comisión y le ha reprochado el "insulto", se ha reiterado hasta tres veces en sus palabras. "Iba a decir, perdón, carapolla... del señor Almeida", ha incidido hasta en tres ocasiones. "Me he disculpado. Perdón, lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga", ha sentenciado el concejal su rifirrafe con Navarro.

Esto es impresentable. La izquierda siempre insultando y crispando. ¡Ya vale! pic.twitter.com/u3fdsT6HH7 — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 18, 2022

Alberto Cubero fue también uno de los participantes en el acto, organizado por Podemos en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre, para cargar contra "la represión policial" y las "sentencias injustas". Allí, pronunció una de las frases más polémicas del evento: "El franquismo no ha entregado las togas".

En respuesta al insulto, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido este martes al concejal y le ha instado a que admita que le ha llamado "carapolla" de forma "voluntaria". El también alcalde de Madrid cree que estos comentarios y políticos "sobran".

Alberto Cubero, en el acto en el Congreso del pasado diciembre.

A su llegada a Ifema, Martínez-Almeida ha aseverado que "en política no vale todo, el debate es fundamental, pero a veces desde la izquierda se legitima todo, y se permite hacer una gracieta insultando al alcalde de Madrid. Un insulto que no tiene la valentía de reconocer que lo ha hecho libremente".

"De forma un poco infantil, dice que se le ha escapado. Que tenga la valentía de admitir que lo ha dicho voluntariamente", ha lanzado el portavoz del PP.

Considera "gravísimo" que se permita insultar "de forma tan grave y tan grosera y que se hagan estos comentarios". "No seré yo el que diga lo que procede que haga, pero comentarios y políticos como él sobran en la política española", ha expuesto.

El alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, ha compartido en su perfil de Twitter un vídeo de las palabras del concejal zaragozano, que ha calificado de "impresentables". "La izquierda siempre insultando y crispando. ¡Ya vale!", ha escrito.

