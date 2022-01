Mónica Oltra presume de gestión en los abusos a menores pero rechaza una comisión de investigación

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este martes que los presuntos abusos sexuales a menores tutelados que "ni un solo caso de estas sospechas ha sido realizado por profesionales que trabajan en los centros".

La dirigente de Compromís ha presumido de gestón, al tiempo que ha lamentado que para la oposición "estos niños y niñas, que son vulnerables, no son más que un instrumento de un solo uso en su indecente batalla para desgastar al Gobierno en general y a mí en particular".

La consellera ha rechazado que este asunto se investigue en sede parlamentaria. "Voy a ser la mujer más investigada de España", ha ironizado. "No tengo nada que esconder, no hace falta investigar más, solo tienen que leer los papeles. Ya se lo dije, no voy a arrugarme", ha dicho a continuación.

Oltra ha comparecido este martes a petición propia en la diputación permanente del Parlamento valenciano tras el polémico informe de la Sindicatura de Greuges -el defendor del Pueblo valenciano- que alertaba de hasta 175 posibles casos de abusos sexuales a menores tutelados por la Administración en 2020 y 2021. Entre las víctimas, siete menores de entre 0 y 3 años y decenas de niñas.

El informe, elaborado a partir de los datos facilitados por la conselleria, instaba al departamento de la vicepresidenta a tomar medidas para proteger a los menores en situación de desamparo.

En concreto, Oltra ha detallado que de las 175 atenciones entre junio de 2020 y junio de 2021, 58 son abusos previos a la tutela, 73 son abusos previos a la tutela que se conocieron una vez la víctima entró en el sistema de protección (lo que se conoce como revelación); 12 atenciones fueron por conductas sexuales inadecuadas a la edad; 10 casos de abusos entre iguales, seis en visitas a familiares y 16 casos de otro tipo. Además, ha remarcado que ninguna ha implicado a profesionales del sistema.

La vicepresidenta ha denunciado que las críticas de la oposición han causado "desolación en los profesionales que trabajan" en el sistema de protección y que "los niños y niñas no merecen que los usen de esta manera".

"Para ustedes estos niños, que son vulnerables, no son más que un instrumento de un solo uso en su indecente batalla para desgastar al Gobierno y a mí en particular", ha dicho Oltra.

El PP: "No es ingenua, es cínica"

La réplica ha venido de mano de la portavoz del PP, la diputada María José Català. La dirigente popular ha acusado a Oltra de "mentir" y ha vuelto a reprochar la actitud de la conselleria con la víctima de 17 años que sufrió los abusos de su exmarido.

"Usted no pecó de ingenua cuando llegó a la conselleria pensando que había protocolos para trasladar los casos de abusos, usted peca de cínica. Es mentira que no había protocolos, había dos instrucciones y una orden que explicaban cómo se tenían que trasladar estos abusos. Es mentira que no había protocolos", ha desvelado Catalá.

El PP ha acusado a Oltra de cambiar hasta tres veces de versión sobre la gestión de estos casos tras cuestionar todo el discurso de la vicepresidenta. Català ha recordado a Oltra que "usted no es la víctima" y ha solicitado "que pida perdón".

Ciudadanos, por su parte, ha pedido la dimisión de la vicepresidenta y ha requerido más transparencia en este asunto. Además, ha anunciado que su partido ha llevado este asunto al Congreso de los Diputados para que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, explique las políticas del Gobierno para proteger a los menores víctimas de abusos.

Vox ha acusado a Oltra de tapar los abusos de la víctima de su exmarido, en referencia a la investigación ordenada por la Audiencia de Valencia para determinar si funcionarios ocultaron presuntamente este caso. En la contrarreplica, Oltra ha pedido que "dejen de mentir, no voy a tolerar que me acusen de un delito. Yo digo la verdad, me puedo equivocar, pero no diga que he tapado un abuso”.

La vicepresidenta ha desvelado que uno de los supuestos abusos sexuales se habría cometido en un centro de la Diputación de Alicante, presidida por Carlos Mazón, líder del PP valenciano, y ello no significa que haya habido una mala actuación por parte de la institución alicantina. "El sistema lo que hace es detectar ese abuso", ha matizado.

La líder de Compromís ha tenido una defensa cerrada de sus socios de Gobierno y su partido. La diputada socialista Carmen Martínez se ha preguntado por qué el PP valenciano no muestra el mismo interés por conocer qué ha pasado con la supuesta trama de prostitución en la que figuran niñas tuteladas por la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Valenciana, el PSPV-PSOE también se ha opuesto a la comisión de investigación.

