Ayuso anima a Mañueco a coger el testigo del 4-M: "El cambio de ciudadanos libres es imparable"

Todos los barones regionales del PP han arropado este sábado al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en vísperas de su proclamación como líder del Partido Popular en la región. Todo ello en un fin de semana que marca el inicio de la precampaña de las elecciones autonómicas del 13-F.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido, inevitablemente, en la protagonista del acto. Durante su intervención, Ayuso ha animado a Fernández Mañueco y al presidente nacional del PP, Pablo Casado, a recoger el testigo de las elecciones del 4-M para demostrar que "la pesadilla de Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad".

Una vez enterradas las rencillas internas, Ayuso ha presentado de este modo las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero como una nueva estación, en el camino iniciado en los comicios madrileños del 4-M, para llegar a Pablo Casado hasta el Gobierno de España.

"Hoy empieza un día para la esperanza en España", ha señalado Ayuso, "para la ilusión y la alternativa, para un Gobierno del PP con Pablo Casado a la cabeza que tendrá por delante grandes retos, como la reforma laboral, la reforma energética, la ayuda a nuestras empresas y a nuestra marca como país. Hoy empieza un gran día para todos nuevamente".

"Dinamitar la Transición"

El candidato a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el encargado de presentar a los otros cuatro presidentes autonómicos que han participado en la primera jornada del congreso regional del PP: Fernando López Miras (Murcia), Juanma Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia).

Pero la presidenta madrileña no ha dudado en pronunciar un discurso en clave nacional. Ante la mirada del resto de barones regionales del PP, Ayuso ha denunciado que "la izquierda nos quiere arrebatar el sentimiento de todo lo que hemos conseguido".

"Quieren desdibujar el pasado", ha añadido, "reinventar un país tirano, dividido y empobrecido, negando a las nuevas generaciones la verdad, el orgullo de pertenecer a España y Castilla, una de las potencias más importantes que a lo lago de la historia ha llevado a ambos lados del Atlántico civilización, cristianismo, modernidad, igualdad, oportunidades y prosperidad".

Por eso ha considerado que las elecciones del 13-F no son sólo una convocatoria autonómica: "Estas elecciones son un faro de luz y libertad para toda España", ha afirmado dirigiéndose a Fernández Mañueco, "España necesita que Castilla y León demuestre que el proyecto de Pedro Sánchez está acabado y que el 4-M no fue una anécdota".

"Hoy empieza un día para la esperanza y la ilusión en España y para un Gobierno del Partido Popular con @pablocasado_ a la cabeza".#CreamosFuturo



👉 @IdiazAyuso pic.twitter.com/ac6neCSWe3 — Partido Popular (@populares) January 15, 2022

Porque, a su juicio, hay en marcha "un cambio imparable de ciudadanos libres e iguales, que se resisten a que cambien España por la puerta de atrás". Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno "quieren dinamitar la Transición y tiranizar España".

Ayuso ha invitado a sus compañeros de partido a "demostrar que 2022 va a ser un año horrible para todos los que van contra España" y para la izquierda que "con esa pretendida superioridad moral nos dice que tenemos que vendernos, dividirnos, empobrecernos, que hay que atentar contra la familia, la empresa y los autónomos".

Antes ha tomado la palabra Juanma Moreno, quien ha recordado que es "el próximo en examinarse", después de Fernández Mañueco, ya que Andalucía también celebrará elecciones autonómicas este año (podrían adelantarse al mes de junio). Unos comicios en los que el PP aspira a consolidar el cambio histórico que supuso la salida del PSOE tras cuatro décadas de gobierno en la Junta de Andalucía.

Ahora los ciudadanos de Castilla y León tienen la oportunidad de expresar en las urnas, ha dicho Juanma Moreno, que "nos les gusta las políticas de Sanchez, los pactos con los independentistas y los herederos de ETA, la inflación galopante y el precio de la luz disparado".

Feijóo y los maristas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado la noche del septiembre de 1971, en la que llegó a León en tren desde Galicia, solo y acarreando una pesada maleta, para estudiar en el Colegio de los Maristas, en una etapa que fue determinante para forjar su personalidad: "Tengo que agradecer a León que me haya educado y enseñado algunas cosas importantes en la vida".

De aquella experiencia aprendió que "no se consigue nada sin sacrificio, no se regala nada". Por este motivo, ha señalado, el PP nunca impulsará una reforma educativa en la que "sea lo mismo aprobar que suspender, estudiar que no estudiar".

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que su gobierno sufrió un intento de desestabilización muy similar al que ha llevado a Fernández Mañueco a convocar elecciones anticipadas.

Pese a las garantías de lealtad que recibía de los líderes del partido morado, ha asegurado, "una noche PSOE y Cs me presentan una moción de censura pactado en las cloacas de La Moncloa. Pero el PP demostró no se puede torcer en los despachos la voluntad de los ciudadanos".

Reactivar la economía

Por ello ha animado a Fernández Mañueco a obtener en las urnas la mayoría suficiente para gobernar en solitario ya que, ha dicho, "cualquier gobierno que dependa de otros partidos supone más inestabilidad, menos confianza y menos certeza para gestionar". En un momento en el que las prioridades son, ha argumentado, la salida de la pandemia y la recuperación económica.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, será el encargado de clausurar el domingo el Congreso regional que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 13-J.

La jornada del domingo también incluirá una mesa sobre "El Partido Popular en las instituciones", que moderará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y en la que participarán los portavoces del PP en el Congreso (Cuca Gamarra), el Senado (Javier Maroto) y las Cortes de Castilla y León (Raúl de la Hoz).

