La cogobernanza de los 300 segundos: Sánchez puso un cronómetro con cuenta atrás a cada presidente

Los presidentes autonómicos estaban convocados a las 16.30 para conectarse en una sesión telemática con el jefe del Gobierno español este miércoles. Pedro Sánchez los reunía, oficialmente, para continuar "en la senda de la cogobernanza", que según fuentes de Moncloa, "es uno de los elementos de la receta del éxito de nuestro país en la lucha contra la pandemia".

Pero la realidad es que el Gobierno lo tenía todo muy medido, como una ceremonia en la que cada uno de los líderes regionales tuvo el tiempo controlado. "Sólo tenían cinco minutos para hablar, con un cronómetro con cuenta atrás incluido", reveló una de las personas presentes.

Como en el viejo programa 59 segundos de TVE, Moncloa concedió únicamente 300 segundos a los presidentes. "Se lo pusieron a todos los presidentes", cuando ya todo el país había leído en la prensa las medidas que aprobaría el Consejo de Ministros.

De hecho, según algunos de los líderes regionales presentes en la reunión, la cita fue "completamente inútil, una sucesión de monólogos después de la intervención del presidente". Y sobre el contenido de las medidas propuestas -"sin repercusiones económicas", como anunció este periódico, para no frenar aún más la recuperación-, oposición y socios de Sánchez coincidieron en la crítica.

Por ejemplo, la vuelta de las mascarillas, que desde Vox a Más país fue criticada como "una medida inútil en términos de salud pública y un error político grave".

Fuentes de la reunión confirmaron que Pedro Sánchez leyó la sucesión de medidas -muchas de ellas, ya vigentes o impuestas desde la Unión Europea, y otras "inútiles", como la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, que en realidad no cambia nada-, ya redactadas en el decreto que aprobará este jueves.

"Ahora hay que esperar a ver qué aprueban, porque Sánchez no ha dado detalles en la reunión", explicaba a este diario una alta dirigente del Partido Popular. "¡Necesitamos una ley de pandemias ya! Hace falta un plan único, y no este desmadre... y además un nuevo fondo Covid, porque parece que dos años después no han aprendido nada".

Sánchez vuelve a llegar tarde, mal y de manera improvisada a una reunión con las CCAA.



Hacen falta más test autodiagnóstico, vacunas, recursos en Atención Primaria, Fondo Covid 2022, y una Ley de Pandemias para que aporte seguridad jurídica y criterios comunes a nivel nacional. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 22, 2021

La sorpresa de algunos de los asistentes a la reunión fue que el presidente, incluso, anunció a los presidentes autonómicos "el Consejo de Ministros extraordinario y monográfico" que había convocado para darle oficialidad a las medidas del Ministerio de Sanidad. "¿Nos reúne para esto? Ha sido una pérdida de tiempo, salvo para él, completamente inútil", comentaba, a la salida, el portavoz de una presidenta autonómica.

"Es impresentable"

Fuentes de la dirección del Partido Popular, en conversación con este periódico, no salían de su asombro horas después de la cita. "Es impresentable que hace una semana, la ministra de Sanidad vino al Congreso y le dijimos que no, que ómicron estaba disparado, que le exigíamos tomar las riendas... pero ella insistía en que todo estaba fenomenal... ¿y ahora montan este espectáculo absurdo? Es una vergüenza".

La sensación entre muchos de los presidentes fue la de que se habían conectado desde sus despachos para alimentar una imagen de Sánchez como líder contra la Covid, que Moncloa los había utilizado "como extras", y que de nada servirían sus intervenciones posteriores.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, atiende a Pedro Sánchez junto a sus consejeros de Justicia y Sanidad. CAM

Por ejemplo, el presidente murciano, Fernando López Miras, reclamó la necesidad de salir de la reunión "con decisiones y consensos", y no imposiciones, "para no cometer los mismos fallos que se cometieron el año pasado y que dieron lugar a 17 navidades diferentes".

Finalmente, se quejó del discurso optimista que mantuvo Sánchez hasta el sábado pasado: "Que estemos en una situación distinta a la de 2020 gracias a las vacunas no significa que estemos en situación de normalidad".

"No hubo debate"

Sólo media hora después de que diera comienzo la reunión, EL ESPAÑOL ya publicaba todas las medidas que el Gobierno aprobará este martes. Aún no había intervenido uno solo de los presidentes autonómicos y toda España conocía las medidas redactadas para el real decreto. "Es que no ha habido debate", lamentaba otra de las personas presentes, en conversación con este diario, "únicamente cada uno ha expuesto lo que ha considerado. Han sido 17 monólogos inútiles".

En la mañana del miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Pablo Casado le volvió a tender la mano al presidente "para aprobar una ley orgánica de pandemias". El objetivo del líder popular es "dar un marco jurídico común para evitar el caos de las medidas incoherentes y no tener que acudir al estado de alarma ante emergencias sanitarias".

En el último año y medio, esta reivindicación -en sus diversas versiones, como la presentada por Ciudadanos, redactada por su portavoz y abogado del Estado, Edmundo Bal- ha concitado el apoyo de muchos de los grupos de la oposición.

Incluso, el mes de mayo pasado llegó a haber contactos de los socios parlamentarios del Ejecutivo con los populares para avanzar en una proposición de ley que sólo han sido detenidos por la animadversión mutua entre populares y nacionalistas de izquierdas y derechas. Cuca Gamarra negoció con todos los grupos "menos Bildu" para lograr su apoyo a la ley de pandemias propuesta por Casado.

Y es que en el fondo están de acuerdo desde Vox hasta Compromís, pasando por el Bildu y hasta Junts y ERC, han estudiado el plan. Los republicanos y los liberales llegaron a arrancarle el compromiso al PSOE en algún momento de la primera ola...

Este miércoles, varios de los líderes autonómicos del PP insistieron en ello en la XXV Conferencia de Presidentes. Así lo hizo, por ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco: "Necesitamos una ley que permita a las CCAA abordar esta situación de manera eficaz, algo que Castilla y León lleva reclamando a Sánchez desde hace meses".

El barón castellano leonés del PP agradeció el impulso a la vacunación que anunció Sánchez, pero le reclamó la puesta en marcha de un fondo Covid para las autonomías "también para el año 2022, ya que la pandemia y sus consecuencias continúan aún lejos de haber finalizado".

