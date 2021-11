Los niños de 5 a 11 años serán vacunados contra la Covid "no antes" del 15 de diciembre

Priorizar la vacunación antes de poner en marcha nuevas restricciones. Este es el plan del Gobierno ante la aparición de la nueva variante de la Covid, ómicron, de la que ya se ha detectado un caso en España. El objetivo inmediato es que todos los mayores de 60 años estén vacunados con la dosis de refuerzo "antes" de Navidad y que los niños de 5 a 11 años reciban la vacuna de Pfizer y BioNTech a partir de la segunda quincena de diciembre.

Esta tarde, la Comisión de Salud Pública estudiará la vacuna pediátrica de Pfizer para los niños de 5 y 11 años, ya autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Es precisamente en este tramo donde la incidencia está más alta, 230 casos por 100.000 habitantes. "Las vacunas no van a llegar antes de la segunda quincena de diciembre", ha adelantado este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la SER.

"Esta vacuna no necesita disolución, la cantidad es menor y diferentey son dos dosis. Ahora la Comisión de Vacunas hará una propuesta y será analizada por Salud Pública", ha continuado Darias, que ha remarcado en dos ocasiones que los niños de 5 a 11 años serán vacunados "no antes" del 15 de diciembre, a las puertas de las comidas y cenas de Navidad. "No sabemos cuántas llegarán", ha añadido.

Mayores de 60 antes de Navidad

Preguntada por la aparición de la variante ómicron, la titular de Sanidad ha puesto el énfasis en la necesidad de avanzar con la vacunación. Así, el próximo objetivo del Gobierno es que "todos" los mayores de 60 años así como el personal sanitario tenga la tercera dosis de refuerzo "antes de Navidad".

"Las vacunas funcionan y España lleva la delantera. Eso nos está permitiendo una situación epidemiológica distinta. Hace un año había una presión del 27% en UCI y ahora un 7%. Antes morían 1.000 personas a la semana y ahora 90", ha apuntado. "Hace 15 días se pusieron 65.000 vacunas y hace una semana 78.000. Tener vacunadas con dosis de refuerzo a los grupos más vulnerables es una de las claves", ha añadido.

No habrá más restricciones

Sobre si España tomará medidas adicionales frente a ómicron como restringir los vuelos procedentes de Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, Darias ha sido clara. "Primero y antes de las restricciones hay que vacunar. Ya sabemos que esto es lo que funciona. Prevención, vacunación y anticipación es lo que hay que hacer ahora", ha remarcado.

Como medida de prevención, la ministra de Sanidad ha explicado que desde que se tiene conocimiento de esta nueva variante, se está haciendo tests de antígenos a los pasajeros que vienen de determinados países para evitar la expansión. "España ha tomado medidas para adelantarse y ser efectivos contra la nueva variante", ha afirmado, reconociendo que "es posible" que haya más casos de ómicron en España. El primer paciente con esta nueva variante se encuentra "bien" y se está haciendo un seguimiento a los pasajeros que iban con él en el avión. "Lo importante es detectarlo y hacer un seguimiento. Hemos activado la secuenciación en los laboratorios", ha explicado.

Darias ha explicado que este paciente, así como otros dos en sospecha, llegaron con la prueba diagnóstica negativa que se exige desde el pasado a los pasajeros procedentes de los países de alto riesgo y que, además, al llegar a los aeropuertos se les hace a todos un control de antígenos, lo que ha permitido su detección.

En este sentido, Darias ha incidido en que todos los pasajeros que lleguen a nuestro país tienen que venir con la vacunación exigida, la prueba de diagnóstico negativa y someterse en los aeropuertos a un control de antígenos.

