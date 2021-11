'Kichi' agita la huelga del metal de Cádiz y se une a los trabajadores: "Que viva la lucha de la clase obrera"

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha mostrado su apoyo a la huelga y las manifestaciones de los trabajadores del metal, con quienes se ha reunido este jueves. "Hemos tenido que prender fuego para que Madrid se fije en nosotros", ha dicho para, acto seguido, dejar claro que "en Cádiz somos obrereros y no delincuentes". "Vuestro Ayuntamiento, estuvo, está y estará a vuestro lado", les ha dicho megáfono en mano.

Kichi se ha reunido con los trabajadores del metal que siguen de huelga indefinida en una jornada, la tercera, con nuevas barricadas y concentraciones en las puertas de industrias tractoras como los centros de Navantia, Airbus o Alestis.

"Que viva la lucha de la clase obrera", ha afirmado José María González, que ha apoyado a los trabajadores en huelga porque lo que están haciendo es "defender" que haya un plato de comida sobre la mesa cada día.

"Ni son criminales, ni son delincuentes, ni son 'cuatro jóvenes exaltados', como decían en El Programa de Ana Rosa o en algún medio afín a los privilegiados. Son padres y madres de familia que luchan por poner un plato de comida sobre la mesa", ha opinado Kichi, que ha publicado varios mensajes en Twitter de apoyo a la huelga del metal.

"Todo mi apoyo y mi lucha"

"Esto no es sólo un convenio, se trata del presente y el futuro de la Bahía. Conservar lo poco que nos queda tras el anuncio, también, del cierre de otra multinacional... Frente a los discursos de despachos, frente a quienes se ponen de perfil, frente a quienes se quedan en las formas para no entrar en el fondo, muestro no sólo todo mi apoyo, sino también mi lucha desde el papel y la trinchera que me toca ahora disputar y combatir", ha continuado.

González ha negado que los trabajadores del metal en huelga sean violentos y ha explicado que lo que realmente es violencia es "mentir en Urgencias tras un accidente laboral y asegurar que ha sido un percance doméstico", algo que está ocurriendo casi a diario según los manifestantes.

"Madrid nos escucha cuando esto arde"

"Violencia es no poder acompañar a un familiar en el Hospital. Violencia es un sueldo con el que no llegas a fin de mes mientras tu empresa se lleva ayudas pública. Violencia es tener que emigrar a cientos y miles de kilómetros de tu hogar. Violencia es encadenar trabajos temporales con periodos en paro. Violencia es lo que sufre nuestra Bahía desde los años 80 con el cierre masivo de empresas, con la única salida laboral del turismo...", ha remarcado.

Por último, Kichi se ha referido a Madrid y a los políticos incapaces de mirar más allá de lo que ocurre fuera de la M-30. "Violencia es que en Madrid sólo nos escuchen cuando arde nuestra tierra harta de aguantar fatigas. Esto no es nuevo. Esto llevamos tiempo sufriéndolo y hasta que no han visto una barricada y humo, no se han dignado a bajar de la M30. Todo eso es violencia y sistemática".

"Compañeros y compañeras, tenéis todo mi apoyo. Porque sois los míos. Porque soy de los vuestros. Por un convenio laboral digno, contra el cierre de Airbus, por la carga de un trabajo y por nuestros hijos y nuestras hijas. Qué viva la lucha de la clase obrera", ha finalizado.

Motivos de la huelga

El foco del conflicto se centra en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre del pasado año.

Para la patronal, las subidas del 2, 2,5 y 3% que piden los representantes de los trabajadores, además de la rebaja de cuatro horas de trabajo cada año, conllevarían "la desaparición de la industria gaditana, que tendría que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa".

