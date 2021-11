PSOE y Unidas Podemos piden investigar si Isabel Díaz Ayuso adjudicó contratos a su hermano

Noticias relacionadas Una diputada del PSOE es expulsada de la Asamblea de Madrid por criticar al hermano de Ayuso

PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que el Gobierno regional del Partido Popular adjudicó durante la pandemia. Estos podrían afectar, según la izquierda, al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Este -el hermano- ha vuelto a ser protagonista del pleno de la Cámara regional después del tenso debate de la semana pasada, que derivó en la expulsión de la diputada socialista María Carmen López Ruiz. Todo, por insinuar que el allegado de la presidenta madrileña habría recibido supuestos contratos adjudicados "a dedo" durante la crisis sanitaria de la Covid-19.

Una cuestión sobre la que ha vuelto a insistir la portavoz de la formación morada, Carolina Alonso, siete días después de que todos los partidos políticos de la oposición, incluido Vox, abandonaran el pleno como protesta por la decisión de Eugenia Carballedo, presidenta de la Cámara regional, que expulsó a López Ruiz por aseverar que el hermano de Ayuso "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar".

"Su hermano se dedicaba a ir a los hospitales...", ha reiterado Alonso en su alocución antes de ser interrumpida por la presidenta de la Asamblea: "Mal empezamos". Alonso ha proseguido diciendo que "la empresa del hermano de Ayuso" se ha llevado 10 contratos y la oposición "cero explicaciones".

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, reprocha a Ayuso sus palabras sobre la "homofobia". E.P.

"No he intervenido en mi vida en un solo contrato. No tengo ninguna relación con mi familia. La Fiscalía del Tribunal Supremo lo ha dicho muy claro en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado. Le han dicho una y otra vez que no tengo relación laboral con mi familia", ha respondido Ayuso sobre los contratos de emergencia, atacando en el proceso a la diputada podemita Alejandra Jacinto.

Pero las explicaciones de la presidenta madrileña no han convencido a la oposición, convencida de que cuando el río suena, agua lleva. Así es que el PSOE de Madrid, liderado por Juan Lobato, ha registrado una comisión de investigación para "saber qué ha pasado". Esta necesitará de los votos favorables de Más Madrid y de Vox para prosperar, que aún no han explicitado su posición.

