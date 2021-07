Feijóo evita calificar de homófobo el asesinato de Samuel: "Su inclinación sexual no es relevante"

El presidente de la Xunta de Galica, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado "costernado" e "impactado" por el asesinato de Samuel Luiz, aunque ha evitado calificar lo ocurrido de "un problema de homofobia" ya que hacerlo es "mera especulación".

Para Feijóo, lo que le ha ocurrido a Samuel, que murió tras recibir una paliza colectiva al grito de "o paras de grabar o te mato, maricón", es "un problema de irracionalidad y de instinto asesino". En declaraciones a la SER este martes ha explicado que desconoce las inclinaciones sexuales del joven de 24 y ha considerado que "no creo que tengan ninguna relevancia" en su asesinato.

"Lo que está comprobado es que han matado a un hombre y no sabemos por qué. Las razones a esto son irracionales e injustificadas", ha opinado el dirigente del PP, que ha reconocido que "no me atrevo a decir que esto sea un problema de homofobia".

@FeijooGalicia, sobre el asesinato de Samuel: "Lo que está comprobado es que han matado a una persona. No sabemos por qué. A medida que avance la investigación se sabrá la causa. No me atrevo a decir si se puede tipificar como un problema de homofobia" https://t.co/ybMZHUOIeK pic.twitter.com/DqeuEy9PGf — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) July 6, 2021

"Buscar una explicación a un acto absolutamente irracional y a un asesinato, en un momento de consternación y sin conocer el detalle, me parece una especulación", ha continuado Feijóo, que pide paciencia y esperar a la investigación policial.

