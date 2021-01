Andalucía, Castilla y León y Murcia quieren confinar ya: "Estamos dispuestos a asumir el desgaste"

Muchas comunidades autónomas piden ya al Gobierno que les permita confinar a la población para contener el aumento de los contagios, que marcan máximos en algunas regiones. Andalucía ha sido de las primeras y su vicepresidente, Juan Marín, ha dejado claro que están dispuestos a "asumir el desgaste" político que supone un confinamiento si el objetivo es "salvar vidas". "Que nos dejen", ha pedido.

"Nos vemos con la limitación legislativa que no nos permite la decisión de confinar. Hay lugares dentro de Andalucía y en otras comunidades autónomas donde ya es necesario", ha dicho Juan Marín en una entrevista en Telecinco, que considera que las comunidades "deberíamos poder implementar el confinamiento cuando fuera necesario".

"Para este Gobierno no hay ningún plan. Nos dicen que ahora el confinamiento no es necesario. ¿Cuál es el nivel de contagios para que lo sea?", cuestiona el vicepresidente de la Junta de Andalucía. "Nosotros por ahora tomamos las medidas que nos permite el estado de alarma", continúa, para criticar que el actual marco normativo no permite a Andalucía ampliar el toque de queda.

"Hay demasiadas limitaciones. Estamos dispuestos a asumir el desgaste de un confinamiento para salvar vidas, que nos dejen", ha reclamado.

Galicia

También el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en este sentido este viernes. "Deberíamos tener herramientas para que las comunidades pudieran prever confinamientos", ha señalado en Antena 3, donde ha alertado de que los próximos tres meses "serán muy duros" para la Sanidad.

"La progresión de los contagios es muy superior a la segunda ola. Estamos en una situación preocupante, la capacidad de las UCI está tensionadas", ha afirmado. Por el momento Galicia descarta solicitar el confinamiento, sin embargo, es partidario de que esta herramienta legal esté al alcance de todas las comunidades que lo deseen.

Castilla y León

Castilla y León, que ayer marcó su peor registro de contagios desde el inicio de la pandemia con 2.321 positivos en sólo 24 horas, es firme partidario de un confinamiento "breve e intenso". De hecho, su vicepresidente, Francisco Igea, solicitó este jueves al Gobierno que activara los mecanismos legales para decretar el confinamiento en toda la región. Mientras llega, la Junta pide a los ciudadanos que se queden en casa "el mayor tiempo posible".

La Junta vaticina que la ola será "tan compleja o más" que las anteriores y augura hasta 50 y 60 muertos diarios en la comunidad, o incluso más. Por eso, y ante la negativa de Sanida de volver al confinamiento, Francisco Igea ha pedido a los ciudadanos que limiten las salidas de sus domicilios a "lo esencial" y eviten las reuniones con los no convivientes.

"Por favor, quedense en su casa, sean conscientes del momento", ha insistido Igea que ha llamado al Gobierno central a "replantearse" el actual estado de alarma desde el convencimiento de que será necesario un confinamiento "breve e intenso" -"rápido, ágil, precoz" -ha matizado la consejera de Sanidad, Verónica Casado-" que permita cortar la transmisión del virus.

Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también cree que el confinamiento domiciliario es una opción "necesaria" y que "tiene que estar sobre la mesa" ante el pico de nuevos casos de coronavirus, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que ponga esa herramienta al alcance de todas las comunidades autónomas que así lo soliciten.

Asturias

También Asturias ha pedido al Gobierno que ponga en marcha la herramienta jurídica necesaria para un confinamiento. Es la segunda vez que lo solicita desde la vuelta de las vacaciones estivales y de nuevo el Ejecutivo lo rechazó este jueves.