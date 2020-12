Castilla y León sólo permitirá los viajes familiares (y no de allegados) por Navidad

Castilla y León limitará la entrada a la comunidad a los familiares que acudan a celebrar las navidades del 23 al 26 de diciembre y el 30 de diciembre y 2 de enero, y amplía de seis a 10 las personas que pueden reunirse en esas fechas.



Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa para dar a conocer las medidas para esta Navidad, en la que ha incidido en que se mantiene el confinamiento perimetral de la comunidad hasta el 10 de enero con esas excepciones para familiares -no para allegados- en esas jornadas festivas. Ha recordado, además, que los grupos familiares se limitan a dos en las cenas y comidas navideñas.



Se mantiene el toque de queda a las 22:00 horas, salvo los días de Nochebuena y Navidad en los que se amplía a la una y media de la madrugada con el fin de facilitar "el regreso a los domicilios" o salida de actos religiosos, que tienen el aforo al 50%, y "no para desplazarse a otro tipo de eventos sociales".



Fernández Mañueco ha vuelto a pedir "prudencia" y ha llamado a "no bajar la guardia" y tener "una falsa sensación de seguridad" y volver a caer en el "error del verano".



La "prudencia frenará la tercera ola que ya muestra las garras en algunos lugares" de la comunidad, ha advertido.



Fernández Mañueco ha lamentado que no haya sido posible, a través del Gobierno, establecer medidas conjuntas para todas las comunidades, lo que no va a impedir que "se haya dado el paso al frente y asumir las responsabilidades" con estas nuevas medidas en la región.