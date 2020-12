Marlaska acerca por segunda vez en un mes al etarra Kantauri, el asesino de Fernando Múgica

El etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', ha sido acercado por segunda vez en menos de un mes a una prisión cercana al País Vasco. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior ha comunicado este jueves su acercamiento y el de otros seis presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Él y otros de ellos cuentan en su haber con diversos delitos de sangre.

El 26 de noviembre se comunicó su traslado del Centro Penitenciario de Murcia-II al Centro Penitenciario de Logroño. En esta ocasión, se le traslada al Centro Penitenciario de Pamplona.

El ex líder de la banda terrorista permanecía en Murcia tras sufrir un infarto el pasado 29 de noviembre. Finalmente no irá a la cárcel de Logroño, de modo que no cumplirá condena bajo la vigilancia de los funcionarios de prisiones que eran compañeros de José Antonio Ortega Lara, secuestrado cuando él lideraba la banda.

Kantauri fue condenado por ordenar el asesinato del socialista Fernando Múgica. También fue condenado por la Audiencia Nacional por encargar el atentado que acabó con la vida de Alberto Jiménez-Becerril Barrio y su esposa, Ascensión García Ortiz.

Con estos acercamientos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acercado ya a 133 etarras, 40 de ellos con delitos de sangre. El Ejecutivo ha concedido también 17 terceros grados. De todos los etarras 25 han sido trasladados a cárceles vascas.

Entre los otros presos de ETA acercados está Mánex Zubiaga Bravo, quien pasará del Centro Penitenciario de Valencia al Centro Penitenciario de Burgos. En noviembre de 2010 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenó a 111 años de cárcel.

La sala le halló culpable por su participación en el atentado perpetrado por ETA el 12 de octubre de 2001 en Madrid, en el que resultaron heridas una veintena de personas después de que un coche-bomba hiciera explosión en el parking de la Plaza de Colón a las doce de la noche.

"Que dé la cara"

Las víctimas vuelven a manifestar su indignación ante esta nueva orden. Se ha convertido para ellos en una costumbre al final de las últimas semanas el recibir un correo de Instituciones Penitenciarias comunicándoles nuevos traslados. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) siguen exigiendo una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"No tenemos noticias de la reunión que llevamos ya demasiado tiempo solicitando. Para que nos explique, entre otras cosas, porqué en septiembre de 2018 nos dijo que los acercamientos serían ‘puntuales, sin delitos de sangre y con la mayor parte de condena cumplida', y en los últimos meses los acercamientos son masivos", dicen desde la AVT.

Las víctimas no entienden ese cambio de criterio porque, aseguran, nadie les ha explicado la razón para llevarlo a cabo. "Presos que cuentan en su historial delictivo con más de 20 asesinatos, y de repente 'la dispersión' de los presos de ETA se ha convertido en 'una política antiterrorista'. Simplemente le estamos pidiendo que dé la cara, que se reúna con la AVT y nos explique qué ha cambiado".

5 traslados más

En septiembre de 2008 Zubiaga fue condenado por la Audiencia Nacional a más de 1.500 años de prisión por el atentado con coche bomba perpetrado contra el director general de la Policía Científica, Juan Junquera González, en la calle corazón de María, en septiembre 2001. Resultaron heridas 94 personas.

Gotzon Aramburu Sudupe pasará del Centro Penitenciario Alicante II a la prisión de Dueñas, en Palencia. En 2005 fue condenado a penas de 26 años de prisión como autor del asesinato de Antonio Molina Martín.

Luis Mariñelarena Garciandia viajará del Centro Penitenciario de Teixeiro, en A Coruña, al centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia. En 2002 fue condenado a 100 años de prisión como responsables del atentado en el que resultaron asesinados Fernando Buesa Blanco y su escolta Jorge Díez Elorza en febrero del 2000.

Juan Manuel Inciarte Gallardo pasará de la prisión salmantina de Topas al Centro

Penitenciario de El Dueso, en Cantabria. La sección segunda de la Audiencia Nacional

le condenó a 46 años como autor del atentado que acabó con la vida de Pedro

Barquero González, María Dolores Ledo Garcia y Julio Segarra Blanco.

Félix Alberto López de La Calle Gauna, alias 'Mobutu', era uno de los principales dirigentes de la banda terrorista. Hasta ahora cumplía condena en Teixeiro (A Coruña). Pasará al Centro Penitenciario de Asturias. Fue condenado en 2012 a 81 años de prisión por el asesinato de Avelino Palma Brioa, Ángel Prado Mella y José Luis Vázquez Platas el 8 de octubre de 1980 en Salvatierra.