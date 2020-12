Dos explosivos junto a una pista de atletismo en Murcia movilizan a la Bripac y los Tedax

El paseo de un hombre junto a su perro por unos terrenos anexos a la pista de atletismo de Alcantarilla (Murcia) se ha visto interrumpido esta tarde de forma abrupta para dar paso a un fuerte dispositivo de Policía Local, personal militar de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) y Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX). Se había topado con varios proyectiles incrustados en el suelo.

“El hombre iba con su mascota cuando ha visto dos objetos metálicos que sobresalían del suelo y que eran similares a los morteros de guerra”, cuenta un trabajador de la zona testigo de lo ocurrido. “Ha llamado a la policía y con la descripción que ha dado han empezado a venir patrullas”.

La alerta se ha producido sobre las seis de la tarde de este miércoles y ha coincidido con una hora clave para las instalaciones del citado municipio murciano, ya que son objeto del trasiego continuo de deportistas. También de familias que acuden a llevar o recoger a sus hijos -menores de edad- a la escuela de atletismo.

“He venido a por mi nieta y un policía me ha dicho que no puedo estar en el aparcamiento del polideportivo”, explicaba Pepa a EL ESPAÑOL, sin bajar del turismo, admitiendo cierta confusión: “No entiendo lo que está pasando”.

“Los policías locales y nacionales han empezado a echar a la gente y no debe ser para una marcha militar porque he contado una docena de agentes y para eso no se monta un despliegue como este”, precisaba la entrevistada con ironía. “Parece ser que hay cinco o seis bombas de guerra”, especulaba sobresaltado otro testigo que salía de una de las naves industriales afectadas por el cordón policial.

La zona perimetrada abarcaba más de 150 metros alrededor de la pista de atletismo, incluía la carretera de acceso a la instalación y la calle Maestra Josefina Lozano Pinar. Esta media se ha adoptado, según han indicado fuentes policiales, “por seguridad porque inicialmente se desconocía si las bombas tenían carga o si por el contrario estaban inertes”.

La Policía y el Ejército, durante el operativo. Cedida

El despliegue de patrullas de Policía Local y Policía Nacional ha logrado que se desalojase de forma escalonada el grueso de vehículos que había en el aparcamiento -frente al polideportivo- mientras se impedía la llegada de deportistas y se instaba a los propietarios de las naves de las empresas de la zona -como Talleres Julián- a cerrar sus puertas.

Los terrenos donde se han encontrado los explosivos pertenecen a una promotora y es habitual que varios vecinos salgan a caminar por allí, ya que están sin urbanizar. Por este motivo, los militares y los policías los han peinado palmo a palmo hasta caer la noche, con el objetivo de verificar el número exacto de proyectiles que había entre los matorrales.

“En el cartel de la promoción inmobiliaria es donde están las bombas y lo han acordonado también”, comentaba otro de los testigos sin perder detalle del movimiento de las linternas que portaban los agentes.

¿Y el propietario?

Pasadas las 19.20 horas, los militares de la BRIPAC y los TEDAX de la Policía Nacional concluían el rastreo. “Son dos granadas de mortero de instrucción del calibre 120”, según confirman fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

“No son bombas empleadas en la Guerra Civil porque no presentan signos de desgaste, como óxido, y no estaban enterradas”. Parece ser que no tenían carga porque han sido retiradas manualmente por los agentes. “Pueden ser granadas de mortero abandonadas por un particular o a lo mejor pertenecen al Ejército”, sostienen las citadas fuentes como posible explicación del hallazgo.

Tales hipótesis son factibles porque la Brigada Paracaidista (BRIPAC) tiene el Cuartel de Santa Bárbara en la pedanía murciana de Javalí Nuevo que está a solo dos kilómetros de la mencionada pista de atletismo.

Además, en Alcantarilla también tiene base el Ejército del Aire. “A lo mejor los morteros se han extraviado durante alguna maniobra militar”. La Policía Nacional ha intervenido los dos artefactos explosivos que aproximadamente medían medio metro para someterlos previsiblemente a un análisis por parte de los TEDAX con el objetivo de conocer su procedencia.