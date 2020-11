Pedro J. Ramírez: "El acuerdo con Bildu será muchísimo más letal que para el PP la foto de Colón"

El apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado podría salirle muy caro al PSOE. Así lo cree Pedro J. Ramírez, que considera que el acuerdo con los de Arnaldo Otegi "será muchísimo más letal que para el PP la foto de Colón".

Por primera vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene dos caminos" para aprobar las cuentas públicas después de que "con Albert Rivera no tuviera oportunidad de formar Gobierno y de que Pablo Casado no le ofreciera un acuerdo político después de las elecciones".

"Ahora puede sacar los Presupuestos con Ciudadanos y algunas otras minorías, todas encuadradas en el constitucionalismo", ha dicho este lunes Pedro J. Ramírez en Las cosas claras, el nuevo programa de Jesús Cintora en TVE.

Pedro J. Ramírez interviene en el programa de TVE "Las Cosas Claras"

Sin embargo, hay otra opción que el director de EL ESPAÑOL ha puesto sobre la mesa y es un pacto "con partidos radicales con connotaciones revolucionarias y con EH Bildu, con un pasado terrible a sus espaldas".

Pedro J. Ramírez considera que aunque "nadie dice nada de ilegalizar a Bildu", lo cierto es que un pacto con esta formación abertzale podría complicarle la situación al PSOE y ser "muchísimo más letal" que la foto de Colón para el Partido Popular, en la que estaba presente Vox, formación con la que gobiernan en algunas comunidades y ayuntamientos de España. "Dime con quién andas y te diré quién eres", ha afirmado lanzando un mensaje a los socialistas.

Desde el Gobierno, se sienten saltisfechos con el pacto con Bildu no sólo porque les "allana" y facilita la legislatura, también porque "ahora la crisis de la derecha". Fuentes de La Moncloa consultadas por EL ESPAÑOL afirman que el Gobierno aplaude un "horizonte despejado" para los próximos años, a la vez que se minimiza el peso real de los proetarras en la gobernabilidad del país.

Ábalos niega un pacto

Sin embargo, este mismo lunes el PSOE niega cualquier acuerdo con Bildu aunque reconoce que no hay "mecanismos" para evitar su apoyo. "No hay ningún acuerdo, más que estar en el debate de las enmiendas". El número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha negado la mayor con respecto a un pacto con Bildu para los Presupuestos y ha asegurado que es una "exageración" decir que los de Arnaldo Otegi son un "socio preferente". En la rueda de prensa ordinaria posterior a la Ejecutiva socialista, el también ministro de Transportes pedía "no poner el foco" en Bildu ya que, argumentaba, "seguramente es lo que quieren".

Una y otra vez, Ábalos aseguraba que "no hay mecanismos" para evitar un eventual apoyo del grupo parlamentario de la antigua Batasuna a las Cuentas Públicas, después de que votasen no la semana pasada a las enmiendas a la totalidad del PP y otros partidos de la oposición.

Alfonso Guerra

En los últimos días, a las voces críticas de la oposición también se han sumado las de algunos barones socialistas y exdirigentes históricos del partido, como el caso de Alfonso Guerra.

El exvicepresidente del Gobierno ha valorado que "la alianza" con los de Arnaldo Otegi pudo "ser buena" para aquella moción de censura, pero "no para gobernar", a lo que ha añadido: "Hay muchos españoles y muchos socialistas con un nudo en la garganta que es un grito, un grito que no sale por sentido de la responsabilidad: '¡Con Bildu no!'".

Guerra, sobre el pacto con Bildu: "Hay muchos españoles con un nudo en la garganta"

Sobre aquella moción de censura, Guerra ha sostenido más tarde que "el señor (Mariano) Rajoy, en lugar de irse a un bar a tomar copas, tenía que haber dimitido porque los que presentaban la moción, Pedro Sánchez, repitieron en la tribuna que si se retiraba, retiraban la moción". "Otro de su partido hubiera sido presidente -ha recordado- y España se habría ahorrado muchos disgustos", ha afirmado en una entrevista en La hora de La 1.

También han mostrado su oposición los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o Extremadura, Guillermo Fernández Vara, así como la secretaria general del partido en Andalucía, Susana Díaz.