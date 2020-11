Page se planta: "El pacto con Bildu no tiene un pase. Podemos le marca la agenda al Gobierno"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, censura el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado y denuncia que es Podemos, y su líder, Pablo Iglesias, el que está marcándole la agenda al Gobierno.

"Casi nada de lo que se está haciendo tiene que ver con el PSOE, es comulgar con ruedas de molino a las que nos obliga Pablo Iglesias", ha afirmado García-Page, que deja claro que "lo de Bildu no tiene un pase" y que este Gobierno obliga a estar "permanentemente en vilo".

"Podemos nos marca la agenda y nos lleva a una esquina del tablero político", ha continuado el socialista. "Iglesias debe de estar encantado", ha dicho en una entrevista en la SER, en la que ha reconocido que el apoyo de Bildu a las cuentas públicas es un "peaje doloroso" ya que considera que "no han hecho un proceso de reconciliación".

García-Page cree que en España "llevamos mucho tiempo viviendo en el cortoplacismo" y que "nada responde a una ideología". En este punto ha lamentado que tanto el PSOE y como el Gobierno están padeciendo "un tacticismo de sacar los Presupuestos de cualquier manera", que pasa por permitir que Iglesias "quiera vetar a Ciudadanos" y se acepten los votos de EH Bildu y no de los 10 diputados de la formación naranja, con los que Page se sentiría mucho más cómodo.

En este punto, ha recordado que si el PSOE hubiera pactado con Ciudadanos "hace un año", las cuentas habrían salido. "Al final se fue a un Gobierno en el que tienes que estar permanentemente en vilo", ha afirmado.

Muy crítico con su partido, Emiliano García-Page cree que el PSOE está intentando "hacer viable una situación política casi inviable" y recuerda a los suyos que los Presupuestos Generales del Estado son socialdemócratas. "El documento de fondo es bueno, pero el peaje es doloroso. Lo de Bildu no tiene un pase desde un punto de vista de fondo", ha dicho.

También ha criticado a los socios de Gobierno. Sobre Podemos, el presidente de Castilla-La Mancha dice que Pablo Iglesias "debe estar encantado" con esta situación y señala que los ministros de la formación morada "hablan de todo menos de sus áreas. incluso de política internacional".

También se ha referido a ERC, formación a la que "tengo respeto" pero que no considera de izquierdas. "Como socialista, no me casa el independentismo con la izquierda con el separatismo porque es un planteamiento de egoísmo. No veo izquierda ahí ni en tener privilegios, tener más que el resto".

