El PSOE niega un "pacto" con Bildu pero dice que no hay "mecanismos" para evitar su apoyo

"No hay ningún acuerdo, más que estar en el debate de las enmiendas". El número tres del PSOE, José Luis Ábalos, niega la mayor con respecto a un pacto con Bildu para los Presupuestos y asegura que es una "exageración" decir que los de Arnaldo Otegi son un "socio preferente". En la rueda de prensa ordinaria posterior a la Ejecutiva socialista, el también ministro de Transportes pedía "no poner el foco" en Bildu ya que, argumentaba, "seguramente es lo que quieren".

Una y otra vez, Ábalos aseguraba que "no hay mecanismos" para evitar un eventual apoyo del grupo parlamentario de la antigua Batasuna a las Cuentas Públicas, después de que votasen no la semana pasada a las enmiendas a la totalidad del PP y otros partidos de la oposición. Además, afirmaba no sentirse "concernido" por amenazas como la del portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, Arkaitz Rodríguez, que blasonó en la Cámara de Vitoria de ir a Madrid para acabar con "el régimen del 78".

Preguntado por las palabras de Pablo Iglesias celebrando esa votación y asegurando que con ella los de Otegi se incorporaban a la "dirección de Estado", el Secretario de Organización socialista contestaba que "este es un Gobierno serio" y añadía que como tal no iba a valorar la "estrategia" política de su socio de coalición. De la misma manera, decía, que "yo no renuncio a los intereses y a la naturaleza del PSOE".

Críticas al PP

Sin que se le preguntase por ello, se refiería también a la polvareda levantada por su entrevista del domingo en El País, que le valió duras acusaciones del PP, y salía al ataque contra los populares. Insinuaba, aunque negándolo al mismo tiemñpo, que igual el PP tiene un pacto con Carles Puigdemont, ya que los diputados de Junts Per Catalunya también presentaron una enmienda a la totalidad de los Presupuestos.

E incluso se remontaba a unas declaraciones de hace tiemñpo, cuando era alcalde de Vitoria, del actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en las que pedía "hablar entre todos" incluidos los de Otegi. "Entonces había mucha dignidad, ahora ya no es digno" afirmaba en tono enfadado Ábalos sobre las palabras del dirigente del primer partido de la oposición.

Antes del turno de preguntas -casi en su totalidad sobre Bildu- Ábalos comunicaba la "esperanza" con la que la Ejecutiva Federal del PSOE ve el "nuevo escenario" que se abre en España tras el primer trámite de los Presupuestos. Una votación que se saldó, enfatizaba, con una "mayoría sin precedentes". 198 diputados rechazaron las enmiendas de totalidad, incluidos los diez parlamentarios de Ciudadanos, cuyo apoyo es ahora más que dudoso.

Ábalos también se dirigía expresamente a Pablo Casado, al que pedía que "cumpla su compromiso de moderación y se sume al debate". Es decir, el ministro volvía a abogar por unos Presupuestos acordados con el primer partido de la oposición, algo inédito en la democracia española.