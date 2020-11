Aznar ve al PSOE como una plataforma de Podemos y a Sánchez como "el tonto útil"

El ex presidnete del Gobierno, José María Aznar.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ve al PSOE actual como una "simple plataforma" de Podemos en la que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "el tonto útil".



Tras la polémica por el pacto presupuestario del PSOE con Bildu, Aznar lamenta que el Gobierno haya hecho a la formación aberzale como "un partido de gestión de Estado".



"¿Dónde están los antiguos socialistas, dónde están los socialistas que defendían la libertad, la igualdad, la solidaridad?", se ha preguntado en una entrevista con Expansión. Las palabras del expresidente llegan el mismo día que un histórico dirigente socialista como Alfonso Guerra también ha cargado contra el pacto con Bildu.

El exvicepresidente del Gobierno ha sumado este lunes su voz a la de los socialistas críticos con el acuerdo del Gobierno con EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021, casos, entre otros, de los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de la secretaria general del partido en Andalucía, Susana Díaz.

Guerra ha valorado que "la alianza" con los de Arnaldo Otegi pudo "ser buena" para aquella moción de censura, pero "no para gobernar", a lo que ha añadido: "Hay muchos españoles y muchos socialistas con un nudo en la garganta que es un grito, un grito que no sale por sentido de la responsabilidad: '¡Con Bildu no!'".

Tándem PSOE-UP

Para Aznar, el tándem entre PSOE y Podemos tiene como objetivo hacer un país "subsidiado, populista, autoritario y con una economía intervenida".



Por ello, aboga por una "gran alianza de moderados y modernizadores" como alternativa política para detener lo que denomina el "proceso de destrucción constitucional" y el "cambio de régimen".



En este contexto, considera que se está intentado deslegitimar a la Corona para intentar sustituirla, aunque ha avisado de que "sin monarquía no hay Constitución". "Estamos en unos niveles de obscenidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del poder que resultan clamorosos", avisa.



Aznar también se refiere al liderazgo de Pablo Casado al frente del PP. Cree que acertó al alejarse de Vox en la moción de censura presentada por Santiago Abascal. "Casado acertó y se ganó los galones, ahora tiene que ejercerlos", ha remarcado.