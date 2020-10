Sánchez cerca a Casado en el Congreso con la moción de censura de Vox: "Piense qué va a votar"

Pedro Sánchez ha acudido al Congreso con un objetivo claro: cercar a Pablo Casado mediante la moción de censura de Vox, que se votará la próxima semana. Consciente de que el PP todavía no ha desvelado el sentido de su voto, el presidente del Gobierno ha lanceado a su adversario una y otra vez: "Piense qué va a votar".

Lo ha hecho incluso cuando respondía a la pregunta de Santiago Abascal. En una circunstancia harto infrecuente, Sánchez se ha dirigido en ese tiempo a Casado en lugar de a quien le interpelaba.

"Usted abre la puerta a la ultraderecha. Reflexione, piense qué va a hacer. Modere al PP y vuelva a hacer de él un partido de Estado", le ha recriminado Sánchez a Casado. Porque, a ojos del socialista, Génova es la sede de una organización "antisistema" que sólo "cumple a medias" la Constitución.

Ya en campaña electoral -y en la Cámara desde que se constituyó el Ejecutivo- Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Adriana Lastra han tratado de diluir las diferencias que separan a Casado y Abascal. Como muestra, el mensaje que ha proferido el presidente este miércoles: "Está arrastrando a su partido a una oposición crispada y provocadora".

Al concluir el debate entre Sánchez y Casado, Abascal ha empleado su tiempo para situar a Moncloa "al frente de un golpe contra el Estado de Derecho, la jefatura del Estado y la Justicia". Una acusación que apenas ha enervado al también secretario general del PSOE.

De hecho, Sánchez, en su turno de réplica, se ha girado hacia Casado y ha seguido cercando al PP con la moción de censura de Vox. Una circunstancia que ha desatado el murmullo en la bancada de Abascal. "Señor Casado, piénselo. Le insto a que rectifique", ha seguido Sánchez.

"Ha demostrado una enorme falta de respeto contestando al señor Casado en lugar de a mí. Aunque no le voy a pedir que me respete a mí cuando no respeta a los jueces ni a los españoles. ¡Pida perdón y márchese de una vez por todas!", ha clamado Abascal.

Ya con la vista puesta en el candidato de Vox, Pedro Sánchez ha espetado: "Usted ya nos dejó meridianamente claro cuál es su concepto de la democracia. Habría que ilegalizar a la mitad de los medios y de los partidos. Eso en política tiene un nombre, pero no se lo voy a decir. Usted dijo que un gobierno no emanado por las urnas es mejor que este".

Pero, como no podía ser de otra forma, Sánchez ha vuelto a mirar a Casado: "Le pido que no se deje arrastrar".