Casado llama "presidente fallido" a Sánchez y este responde que el PP es un "partido antisistema"

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han aprovechado la sesión de control de este miércoles para acusarse mutuamente de no respetar la Constitución, la norma fundamental que rige la vida de todos los españoles. Pablo Casado se ha referido a Pedro Sánchez como un "presidente fallido" y el jefe del Ejecutivo le ha replicado que el PP es un "partido antisistema", que "no respeta" la Carta Magna de 1978, al negarse a sentarse a renovar los órganos judiciales en funciones desde hace años.

Casado inauguró la sesión acusando a Sánchez de llegar al poder a través de una moción de censura "basada en una mentira" y le señaló por "mantener" al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a quien un juez le señala por haber cometido tres delitos en el caso de la tarjeta robada a su compañera de partido, Dina Bousselham. El presidente del Gobierno ha respaldado públicamente, sin titubear, al secretario general de Unidas Podemos: "Tiene mi absoluta confianza". Una afirmación rotunda que ha provocado un alargado aplauso de las bancadas roja y morada.

El presidente del PP se creció ante el caluroso respaldo de sus compañeros de filas y recordó a Sánchez que su partido sigue negándose a sentarse a negociar con el Gobierno la renovación de los órganos judiciales mientras se plantee incluir a Unidas Podemos en el reparto. "A mí no me presiona nadie", le advirtió. Además, invitó a Sánchrez a que explique por qué "amenaza con una reforma a la polaca" del Consejo General del Poder Judicial "que liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial". El líder conservador insistió en que, si el Gobierno no rectifica, su partido pedirá el amparo al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunalfes europeos: "No ponga en riesgo los fondos de reconstrucción por atacar el Estado de Derecho", advirtió.

Casado tiró de hemeroteca para poner a Pedro Sánchez frente a su espejo, cuando años atrás mantenía el discurso de que el PSOE jamás pactaría con los morados: "Puedo negociar con Podemos el ingreso mínimo vital, pero no que los jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero. No lo digo yo, esto es lo que dijo usted hace cuatro años".

Antes de que el presidente tomara la palabra, el líder de la oposición reclamó al Ejecutivo central la retirada del estado de alarma en Madrid, "porque si no su soberbia, que es la expresión de lo que le falta y no de lo que tiene, le jugará una mala pasada". Y le acusó de mentir: "Miente con los 60.000 fallecidos, con los informes ocultos de seguridad nacional y negando el plan b que le hemos ofrecido desde hace meses".

Bloqueo

Sánchez optó por "no entrar en las provocaciones" de Casado y pidió a su rival que respete la presunción de inocencia que defiende la Constitución en el artículo 24.2, en alusión a las acusaciones que el líder del PP vertió sobre la figura del vicepresidente segundo. "Usted debería defender la Constitución, pero son un partido que cuando están en la oposición la respetan según le conviene. Bloquea el CGPJ, el nombramiento del Defensor del Pueblo, la renovación del Tribunal Constitucional. Así le va a la democracia cuando ustedes están en la oposición".

El presidente del Gobierno quiso una vez más mezclar a Casado con el líder de Vox, Santiago Abascal, y le preguntó abiertamente qué va a votar en la moción de censura que el Parlamento debatirá en el pleno de la semana que viene. "No sabemos qué va a hacer el PP: si votará a favor, en contra o se pondrá de perfil. Rectifique, medite, antes de que sea demasiado tarde", zanjó.