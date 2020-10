El Congreso fecha la moción de censura de Vox los días 21 y 22 de octubre

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido incluir el debate y la votación de la moción de censura presentada por Vox en los plenos del 21 y 22 de octubre, han confirmado a Efe fuentes parlamentarias.



La idea de Batet pasa por suprimir la sesión de control al Gobierno de esa semana, añaden las fuentes consultadas, y colocar el comienzo del debate para la defensa de la moción en la sesión del miércoles 21, tal y como ha adelantado el diario El País.



La moción de Vox está abocada al fracaso porque no alcanzará la mayoría absoluta necesaria; ningún grupo parlamentario ha avanzado que la apoyará.



Las fuentes consultadas no han precisado si Batet ha comunicado ya la fecha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Vox, Santiago Abascal. La organización del debate y la votación de la moción también depende de la presidenta del Congreso.



Es una tarea que, de acuerdo con las fuentes consultadas, Batet comenzó el pasado jueves, después de acabar el plazo que el reglamento da para la presentación de mociones alternativas. No se ha registrado ninguna.



Requisitos

La Mesa, en su reunión del pasado martes, comprobó que la moción cumple los requisitos que la Constitución y el reglamento de la Cámara establecen para que se tramite.



Las intenciones de Vox consisten en que sea el diputado por Barcelona Ignacio Garriga el que la defienda, de modo que será luego el propio Abascal el que tome la palabra para exponer cuál será su proyecto de gobierno.



El reglamento perfila la secuencia posterior: habrá una interrupción y, tras ella, intervendrá un representante de cada grupo parlamentario durante 30 minutos.



La hora de la votación la fija la Presidencia del Congreso; las fuentes apuntan a que será el 22 de octubre con toda probabilidad.