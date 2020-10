Gabriel Rufián sale en defensa del Gobierno: "PP y Vox están traficando con la vida de la gente"

"El PP ha decidido confrontar políticamente con el PSOE y con Podemos utilizando la pandemia y creo que es bastante miserable. Están traficando con la vida de la gente". El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, crítico con la gestión del Gobierno frente al coronavirus, se pone sin embargo de su lado a la hora de denunciar el papel de la oposición.

También tiene claro el 'bando' al hablar del Rey. A su juicio, "hoy en día su presencia en Cataluña radicaliza y provoca a mucha gente", algo que, puntualiza, no se debe a que el independentismo o desde el Ejecutivo se critique al monarca: "Lo que realmente perjudica a la Casa Real -sostiene- son los negocios de Juan Carlos con los sátrapas saudíes y su fuga, no un tuit de Pablo Iglesias o Alberto Garzón".

Entrevistado en 'La hora de La 1', el diputado sólo ha tomado distancia de la mayoría de la moción de censura al ser preguntado por los Presupuestos, de los que, asegura, no ha leído una sola línea aún. Pero no es este el motivo de su por el momento rechazo a las cuentas sino Inés Arrimadas: "Somos incompatibles con Ciudadanos y no vamos a ser partícipes de la operación para salvarlos", ha zanjado.

🔸 @gabrielrufian: "El PP ha decidido confrontar políticamente con el PSOE y con Podemos utilizando la pandemia y creo que es bastante miserable. Están traficando con la vida de la gente".#LaHoraRufián ▶ https://t.co/YXIEq7zQPX pic.twitter.com/Wo70Qj3N76 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 13, 2020

"El fascismo no es democracia"

Sobre otra moción de censura, la de Vox, que se debate la próxima semana, opina que a quien apunta no es al presidente del Gobierno sino al del PP, Pablo Casado. "Quieren fagocitar al PP. Forma parte de la estrategia de la extrema derecha, de traficar con el virus. Es una muy mala noticia y el debate va a ser muy salvaje", ha vaticinado.

Vox será precisamente uno de los mayores puntos de atención en las elecciones catalanas, que previsiblemente se celebrarán el 14 de febrero. Rufián no es partidario de "ilegalizar" el partido que quiere ilegalizar toda fuerza independentista porque prefiere "ganarles en las urnas". Para él, "la entrada de Vox en el Parlament va a suponer un cambio muy similar que cuando entró Ciudadanos".

"El fascismo no es una idea democrática -ha añadido sobre el partido de Santiago Abascal-, más bien es la antidemocracia".

🔸 @gabrielrufian sobre los presupuestos: “Somos incompatibles con Ciudadanos. No vamos a ser partícipes de la operación ‘Salvar al soldado Ciudadanos’#LaHoraRufián pic.twitter.com/l37PAjbnPY — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 13, 2020

Por último, Rufián ha admitido que le gustaría una mesa de diálogo con el Gobierno antes del 14-F, aunque entiende que "los tiempos son los tiempos". En relación con el indulto a los presos del 'procés', defiende que fueron condenados por un delito que "ya viene siendo hora de que desaparezca de España".