Arrimadas reprocha a Sánchez el 'lío' del último decreto y pide exonerar del pago a los autónomos

Inés Arrimadas había adoptado, a lo largo de la crisis del coronavirus, una postura no beligerante frente al Gobierno, pero el 'lío' del último decreto le ha empujado a enarbolar la crítica: "Ayer por la noche, muchas familias tenían el corazón en un puño. No sabían si tenían que ir a trabajar o no".

La líder liberal ha anunciado que mantendrá "la lealtad" exhibida hasta ahora, pero también ha dejado entrever que alzará la voz toda vez que se repitan situaciones como la de este domingo. "El Gobierno debe dar tranquilidad y seguridad jurídica, justo lo contrario de lo que hemos visto", ha lamentado Arrimadas.

La presidenta de Ciudadanos se ha mostrado muy crítica con el retraso del Ejecutivo a la hora de especificar cuáles eran las "profesiones esenciales" que podían seguir ejerciéndose.

La sucesora de Albert Rivera ha vuelto a pedir una "reunión telemática" a Pedro Sánchez. Exige un mayor "consenso" en la aplicación de medidas y pide al Ejecutivo que "mida su impacto" antes de tomarlas. En su próxima conversación, rogará a Moncloa que exonere del pago de impuestos a los autónomos "mientras dure la crisis".

"Si no pueden ingresar, tampoco deben pagar. Si se congela su actividad, también deben congelarse los impuestos. Faltan pocos días para que abonen las cuotas y el IVA. Pedimos al Gobierno que les quite esa losa de encima", ha concretado Arrimadas.

Para Ciudadanos, es "insuficiente" que Sánchez limite el escudo de los autónomos a "un cese de actividad" sin coste económico. La Comunidad de Madrid, donde los naranjas gobiernan con el Partido Popular, ya se ha ofrecido a asumir esas "cuotas" en caso de que el Gobierno central no actúe. Un anuncio de Ignacio Aguado secundado este lunes por la jerezana.

En clave interna

La Asamblea de Ciudadanos que debió proclamar presidenta a Inés Arrimadas, baño de afiliados mediante, quedó suspendida debido a la crisis del Covid-19. Fue el primer gran evento político de calado paralizado por el auge de la infección.

Debido a la prórroga del estado de alarma, los liberales han decidido celebrar el cónclave de "manera telemática". Cientos de dirigentes que ya habían anunciado su marcha ejercían su cargo "en funciones". Con esta decisión, Arrimadas podrá empezar a trazar sus propios equipos.

Otra de las medidas anunciada por la presidenta del partido es la liberación del pago de la cuota a aquellos afiliados que estén sufriendo "las consecuencias de esta crisis": autónomos y Pymes han sido los dos colectivos mencionados por Inés Arrimadas en la rueda de prensa. "Enviaremos un email con los detalles para que conozcan el procedimiento", ha concluido la liberal.