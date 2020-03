El PP votará en contra del decreto que paraliza la actividad productiva si no se modifica

Pablo Casado ha anunciado este lunes que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso votará en contra del real decreto que paraliza la actividad productiva no esencial si no se modifica antes de que llegue al Parlamento. "No nos podemos llevar por delante el sistema productivo del país", ha comunicado el líder conservador en una rueda de prensa por videoconferencia desde Génova. "No podemos seguir remando si en esa dirección hay un despeñadero". El Gobierno recibe este revés apenas cinco días después de aprobar la prórroga del estado de alarma con una aplastante mayoría: 321 votos a favor y con la única abstención de los partidos independentistas (ERC, JxCat, CUP y Bildu).

Los conservadores se niegan a apoyar un real decreto "que en lugar de costearlo el Estado lo pagan las empresas y sus trabajadores", argumenta Casado. "Si no es así, muchas pymes cerrarán, no habrá ninguna posibilidad de sacarlas de la hibernación. Las empresas no necesitan créditos ni avales, necesitan efectivo, liquidez, si no van a cerrar". Casado también exige al Gobierno un mecanismo de liquidez que articule las prestaciones por los ERTEs. "Hay trabajadores que necesitan prestaciones para hacer la compra en pocos días".

Además, el líder del PP pide al Ejecutivo central que se de la posibilidad a las empresas de no pagar impuestos de sociedad, IVA, IRPF o las cuotas de autónomos. "A cero ingresos, cero cuota". Casado insiste en que "es la repercusión" de la medida "la que no está bien tomada: el Estado debe garantizar la cobertura de esos sueldos".

Casado también se quejó de que el Gobierno adoptara medidas tan excepcionales "sin haberlas hablado antes con las comunidades autónomas, con los agentes sociales y con la oposición. ¿Qué le pido? Que se hubiera hecho antes una videoconferencia para que cada autonomía dijera qué sector productivo debe o no parar". Además, confiesa que el presidente del Gobierno le comunicó que no habría cierre económico y días después, "sin consultar, se hace lo contrario de lo que se me dijo: o se me ocultó información o no se me dijo la verdad", critica.

El líder de la oposición asegura que el PP sigue con la "mano tendida: nunca hubo una oposición más leal, apoyando medidas tan drásticas, nunca una oposición ha eludido las formas, las mentiras, la deslealtad y la ocultación de información. Lo importante es derrotar al virus, salvar vidas. Pero sin modificar no podemos apoyar estos reales decretos". De momento, los conservadores no se plantean pedir dimisiones "porque no es el momento. Las responsabilidades llegarán".